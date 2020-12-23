الامارات | 42 دولة في الدورة الـ 10 لـ «الأقصر للسينما»

شكرا لقرائتكم خبر عن 42 دولة في الدورة الـ 10 لـ «الأقصر للسينما» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن «أفيش» دورته الـ10، التي ستقام في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 في محافظة الأقصر برعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويعبّر «الأفيش»، المأخوذ من لوحة للفنان المصري الكبير عصمت دوستاشي، عن الجمال والسحر الإفريقي، من خلال وجه فتاة مع مزيج من التيمات الفلكلورية المصرية. وأخرج فنياً الفنان محمد هشام، الذي احتفي على البوستر برقم (10) المميز للدورة بألوان الأصفر الذهبي، وكذلك وضع شريطاً سينمائياً تاجاً على وجه الفتاة الإفريقية.

وأعلن رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، في بيان صحافي، أمس، أن لجنة اختيار الأفلام أوشكت على الانتهاء من عملها، مشيراً إلى أن اللجنة تضم المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبدالفتاح والكاتب والناقد فاروق عبدالخالق، والمخرج بشارة شكري، والناقدة مروة أبوعيش.

ويشارك في هذه الدورة 32 دولة من القارة الإفريقية، و10 دول من خارج القارة السمراء في مسابقة «الدياسبورا» وبعض الفعاليات الأخرى.

وأعلنت مديرة المهرجان، المخرجة عزة الحسيني، أن اللجنة العليا للمهرجان اجتمعت، أخيراً، بحضور الفنان محمود حميدة، والمنتج جابي خوري، والمخرج شريف مندور، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان صبري فواز، لمناقشة اللمسات النهائية للخطة الفنية للدورة الجديدة.

وأوضحت أن الدورة الـ10 ستحمل كثيراً من المفاجآت الفنية، واستضافة رموز السينما الإفريقية خلال العقد الأول من عمره، منهم هايلي جريما، رضا الباهي، جيمي لوي، موسى توريه، سليمان سيسيه، تستسي دنجارا، هند صبري، والعديد من النجوم.

• «الأفيش» مأخوذ من لوحة للفنان المصري عصمت دوستاشي.

• محمود حميدة وسلوى محمد علي وصبري فواز في لجنة المهرجان.

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