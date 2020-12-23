الامارات | «المنبت» تنتظر لمسات المبدعين الصغار في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنبت» تنتظر لمسات المبدعين الصغار في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، دعوةً للفنانين الصغار في مختلف أرجاء الدولة، لإضفاء لمساتهم إبداعية في موقع فعالية «المنبت»، التي تتضمن تحفة فنية متحركة، تحييها الأضواء على ضفاف جزيرة الجبيل.

ويرحب الموقع بالأطفال لتزيين مجموعة من القطع المربعة بقياس 20 سم، يعبرون فيها بأسلوبهم وموهبتهم عن أفكارهم وتطلعاتهم حول مستقبل الإمارات. وستجمع هذه الأعمال الإبداعية لتصنع جداراً فنياً ملوناً، وسيشكل هذا العمل الفني جزءاً أساسياً من موقع الفعالية.

واستلهمت التحفة الفنية المتحركة من العرض المذهل، الذي أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، والتحفة بعنوان «المنبت»، وتحييها الأضواء والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل، حتى 30 يناير المقبل.

ويشهد الموقع، أيضاً، مجموعة من الأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، بما في ذلك جدار الصور الذي يضم صور الزائرين مع التحفة الفنية العائمة، ومتجر هدايا «كي لا ننسى»، ومعرضاً يشمل مخططات لم تُشاهد من قبل للتحفة الفنية قبل إنشائها. وتجمع الفعالية الأضواء والفن والموسيقى، ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

وحرصاً على توفير تجربة مميزة للمشاهدين، خصصت اللجنة المنظمة منطقة شاطئية، تتميز بإطلالة على التحفة الفنية، وتتسع هذه المنطقة لحضور 400 شخص، حيث يمكنهم الجلوس والاستمتاع بهذا العمل الفني المتحرك مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، ويعود ريع التذاكر لدعم برامج حماية وزراعة أشجار القرم، التي ترتبط بشكل وثيق مع تاريخ الإمارات، وتشكل غاباتها الممتدة على سواحل الدولة بيئة تدعم التنوع البيئي، وتحمي الشواطئ من التآكل.

ويفتح موقع هذا العمل الفني المتحرك أبوابه أمام الزوار، ابتداءً من الخامسة مساء، عدا الأحد، ليستمتع الحضور بمشهد غروب الشمس وراء غابات القرم، وليتسنى لهم الوصول إلى مقاعدهم، قبل بدء الفعالية بمحتواها المرئي المميز الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، التي تنفذها دولة الإمارات، تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، لضمان سلامة جميع الحضور.

• التحفة الفنية المتحركة، استلهمت من العرض الذي أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات.

• موقع هذا العمل الفني المتحرك يفتح أبوابه أمام الزوار، ابتداءً من الخامسة مساء.

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