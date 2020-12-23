الامارات | 300 طائرة درون تقدّم عروضاً مبهرة طوال «دبي للتسوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 طائرة درون تقدّم عروضاً مبهرة طوال «دبي للتسوق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الدورة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات الدرون الضوئية التي ستزين سماء دبي كلّ مساء مع المؤثرات الصوتية والبصرية، إذ ستقلع 300 طائرة درون متطوّرة فوق منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش.

وسيتواصل تقديم العروض طوال فترة مهرجان دبي للتسوق، ما يجعله أطول عرض جوي متتالٍ لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

ويمكن للجميع الاستمتاع بالعروض مرتين كل ليلة حتى 30 يناير المقبل، إذ تنطلق طائرات الدرون لتقديم أروع العروض عند الساعة السابعة مساءً، ثم 9:30 مساءً. وسيستمر العرض لأربع دقائق، ويمكن للزوار مشاهدته مجاناً.

ويظهر العرض الأول، الذي يحمل عنوان «دبي مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني، الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر»، للفنان راشد الماجد. وتأتي عروض الدرون بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وبالشراكة مع مشروع ذا بيتش المقابل لجميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، لتسلّط الضوء على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم. ويتولى تطبيق تيك توك بث مجريات العرض في 22 دولة حول العالم.

ويدعو منتجع شيراتون جميرا بيتش، الواقع على الواجهة المائية لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس، ضيوفه لمشاهدة العروض.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض في مجموعة من المطاعم والمقاهي في منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، إذ تتيح أروع الإطلالات على عروض الدرون والمشهد البانورامي لدبي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار، شهرام شامسي: «يعد مهرجان دبي للتسوق من أكثر المهرجانات شهرةً بين المسافرين والمتسوقين حول العالم، وهو من الفعاليات المنتظرة والمميزة لدى سكان دولة الإمارات».

وأضاف: «يتمثل هدفنا دائماً في إثراء حياة سكان دبي وزوارها بتجارب لا مثيل لها في أكثر الوجهات جاذبيةً وتميزاً في دبي، بما في ذلك سيتي ووك وذا بيتش ولا مير. وندعو الجميع إلى الاستمتاع بأجواء دبي الفريدة على مدار الأسابيع المقبلة، ونأمل أن تسهم الخطط التي نعمل عليها منذ شهور، إلى جانب الأنشطة التفاعلية المتنوعة، في التمهيد لبداية جديدة وإيجابية على مختلف الأصعدة».

• أطول عرض جوي متتالٍ لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

• 4 دقائق مدة العرض الذي يمكن مشاهدته مجاناً.

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