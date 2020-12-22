سمية الخشاب تستعرض رشاقتها داخل «الجيم».. ومتابعون: عاش يا فورمة «فيديو»

لايف ستايل

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها خلال تأديتها لبعض التمرينات الرياضية، داخل إحدى صالات «الجيم».

وأرفقت «الخشاب» تعليقًا: «لا تدع أي شخص يعمل بجدية أكثر منك».

وظهرت الفنانة خلال الفيديو، وهي مرتدية ملابس رياضية، تضمنت «تي شيرت» أسود، وبنطلون أسود، و«كوتشي» رياضي باللونين الأبيض والأسود، ونظارة شمس على عينيها.

وحاز الفيديو على الكثير من تعليقات متابعيها، والتي جاء من بينها، «أجمل واحدة بدون مجهود»، «عاش»، «عاش يا فورمة».

الحكم على أحمد سعد بنفقة لـ سمية الخشاب

ومنذ أيام، قضت محكمة أسرة سيدي جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، لصالح الفنانة سمية الخشاب، بالحصول على نفقة متعة وعدة من طليقها الفنان أحمد سعد قيمتها 270 ألف جنيه، عقب إقامة الفنانة دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 بمحكمة الأسرة بمحل سكنها، مطالبة خلالها بالحصول على مستحقاتها المالية، خلال فترة زواجها من الفنان.

ومن جانبه علّق أحمد سعد عقب إصدار هذا الحكم بأسلوبه الخاص، عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»، حيث نشر صورة له ببدلة قطيفة، ونظارة شمسية سوداء، وأرفقت تعليقا عليها: no comment باللغة الإنجليزية أي لا تعليق.

خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

والجدير بالذكر، أن الفنان أحمد سعد تزوج من سمية الخشاب خلال عام 2018، لكن الزواج لم يستمر طويلا، حيث كشفت الفنانة بعد الانفصال، تعرضها للعنف والضرب على يديه، وهو ما كان سيفقدها الطحال، فضلا عن عصبيته الشديدة، وهو ما جعلها تطلب الطلاق.

ولم يتوقف الأمر عند الانفصال، إذ تبادلا الطرفان الاتهامات فيما بينهما عبر القنوات الفضائية، وبعد فترة قررا التصالح، إلا أن «الخشاب» رفضت عرض محامي أحمد سعد للتصالح، واستكملت إجراءات محاكمة الأخير.