«عندي مرض مناعي».. كل ما تريد معرفته عن أزمة حمو بيكا

صحة

مرض مناعي مزمن يسمى «كرونز» هذا ما كشف به مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الحكاية بدأت قبل 5 أعوام.

وأوضح حمو بيكا، أنه في البداية ذهب إلى أحد الأطباء وتم تشخيصه بإصابته بميكروب حلزوني لكن الآلام ازدادت بداخله، وحين ذهب لطبيب آخر كانت النتيجة أنه مصاب بمرض كرونز.

ويرصد «هن» في هذا التقرير تفاصيل مرض كرونز، المصاب به حمو بيكا، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينك»:

مرض كرونز

هو مرض التهاب الأمعاء، يسبب التهاب في الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى آلام في البطن، والإسهال الحاد، والتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية.

ينتشر الالتهاب الناجم عن «كرون» في أعماق طبقات أنسجة الأمعاء المصابة، ويسبب آلام صعبة، ويؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة.

رغم عدم وجود علاج معروف للمرض، لكن بعض العلاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من أعراضه وتؤدي إلى هدوء طويل الأجل مع العلاج، يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بمرض كرون العمل بشكل جيد.

أعراض كرونز

تتراوح أعراض المرض ما بين الخفيفة والحادة، وتتطور تدريجيًا، لكن أحيانًا تحدث بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، ومن بين الأعراض الشائعة:

إسهال

الحمى

الإرهاق

آلام البطن وتشنجات

الدم في البراز

تقرحات الفم

فقد الشهية وفقدان الوزن

الشعور بالألم أو النزح بالقرب من فتحة الشرج أو حولها بسبب وجود التهاب من قناة في الجلد «الناسور».

أسباب كرونز

مازال السبب الدقيق حول مرض كرون مجهول، كان هناك شك في النظام الغذائي والضغط النفسي، لكن اعتقاد الأطباء يذهب إلى أن هذه العوامل تفاقم المرض لكنها لا تسبب كرونز.

هناك عدد من العوامل، مثل الوراثة والجهاز المناعي المعطل، من المحتمل أن تلعب دورًا في تطور المرض.

جهاز المناعة

من المحتمل أن الفيروسات أو البكتيريا تسبب في الإصابة بمرض كرونز، عندما يحاول جهاز المناعة الخاص بك محاربة الكائنات الحية الدقيقة الغازية، فإن استجابة مناعية غير طبيعية تجعل الجهاز المناعي يهاجم الخلايا في الجهاز الهضمي أيضًا.

الوراثة

يعتبر كرونز أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة مصابون بالمرض، لذا فقد تلعب الجينات دورًا في جعل الناس أكثر عرضة للإصابة، ومع ذلك، فإن معظم المصابين بمرض كرون ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

مضاعفات كرونز

انسداد الأمعاء

ربما يؤثر على سمك جدار الأمعاء بمرور الوقت، يمكن لأجزاء من الأمعاء أن تصاب بندبة وتضيق، ما قد يمنع تدفق محتويات الجهاز الهضمي، وقد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الجزء المصاب من الأمعاء.

قرحة المعدة

يمكن أن يؤدي الالتهابات المزمنة إلى فتح تقرحات «قرح» في أي مكان في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الفم والشرج، وفي منطقة الأعضاء التناسلية.

الناسور

في بعض الأحيان، يمكن أن تمتد القرحة تمامًا عبر جدار الأمعاء، ما يؤدي إلى الإصابة بالناسور، وهو اتصال غير طبيعي بين أجزاء الجسم المختلفة، يمكن أن يتطور الناسور بين الأمعاء والجلد، أو بين الأمعاء والجهاز الآخر، الناسور القريب من منطقة الشرج أو حوله هو النوع الأكثر شيوعًا.

شق شرجي

وهو قرحة صغيرة في الأنسجة التي تبطن فتحة الشرج أو في الجلد حول فتحة الشرج حيث يمكن أن تحدث التهابات، وغالبًا ما يرتبط بحركات الأمعاء المؤلمة وقد يؤدي إلى ناسور حول الشرج.

مشاكل صحية أخرى

يمكن أن يسبب مرض كرون مشاكل في أجزاء أخرى من الجسم، ومن بين هذه المشاكل فقر الدم، واضطرابات الجلد، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل، وأمراض المرارة أو الكبد.