ما علاقة زميل بسمة بوسيل السابق بخلافاتها الأخيرة مع تامر حسني؟ «فيديو»

علاقات و مجتمع

قبل قرابة شهر، عرفت الخلافات مجددًا طريقها إلى الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، ما أدى إلى تداول أنباء بشأن انفصالهما، حتى تراجعا مجددًا، وعادت الأمور كما كانت من جديد.

ووسط هذه الخلافات، تردد اسم المطرب الشاب يحيي صويص، وهو صديق الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، من وقت التحاقهما سويًا في برنامج المسابقات «ستار أكاديمي»، عن أنه السبب وراء هذه الخلافات، إذ كانت تربطهما علاقة زمالة وقت اشتراكهما في البرنامج.

وهو ما نفاه «يحيي» خلال تصريحاته في برنامج «Et بالعربي»، مؤكدًا أنه عرف بالأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا ينشغل بهذه الأكاذيب، وأن الشائعات تطلق على الفنانين من وقت لآخر، إذ أن البعض يؤلف قصص جديدة ويرمون بها الأشخاص.

وتابع «يحيي» أن بسمة زميلته منذ أيام برنامج ستار أكاديمي ولا تربطه بها أي علاقة من قريب أو بعيد حاليًا.

أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل

يذكر أنه عقب أزمة الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل، كان أول ظهور لهما جاء بعدما شاركت المغربية بسمة بوسيل في حفله الغنائي.

ونشرت وقتها «بسمة» عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مقاطع فيديو لها، خلال حضورها حفل زوجها النجم تامر حسني، في أول ظهور علني لهما سويا، بعد تصالحهما.

وظهرت «بسمة» بأزياء كاجوال شتوية سوداء، خلال ارتدائها كمامة طبية، بصحبة صديقتها، خلال في الصفوف الأولى بالحفل، متفاعلة مع غناء زوجها بالتصفيق والتمايل.

وكان الفنان تامر حسني، عاتب زوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على إنستجرام، معلنة عن نبأ انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق.

وعاتبها زوجها بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تنتهي خلافاتهما عبر الهاتف، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور.