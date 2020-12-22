تداول صورة لـ بسمة بوسيل قبل وبعد التجميل.. ومتابعون: نقلت الحسنة

لايف ستايل

على مدار الساعات القليلة الماضية، تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، قبل وبعد إجراء عمليات التجميل.

وأحدثت الصور حالة من الجدل، حيث سخرية الكثير من رواد السوشيال ميديا، فجاء من بين التعليقات: «دي عاملة 5 آلاف عملية تجميل مبقتش هي»، «نقلت الحسنة».

خلافات تامر حسني وبسمة بوسيل

وخلال نوفمبر الماضي، تصدر اسم الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انطلقت الخلافت بينهما بشكل مفاجئ، وهو ما أعلنته «بوسيل» عبر خاصية القصص المصورة القصيرة «استوري» من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وأعلنت خلالها، استياءها من إرسال بعض الأشخاص لها فيديوهات لزوجها مع عدد من الفتيات، أثناء رقصه معهن، وعلقت: «محدش يبعتلي صور أو فيديوهات لتامر مع بنات لأنه مبقاش يهمني احنا منفصلين وبنجهز للطلاق».

تراجع وإعادة نشر

وعقب نشر الفنانة المغربية لتلك الكلمات، قامت بحذفها، ومن ثم أعادت نشرها مرة أخرى في اليوم التالي، وهو ما أثار اندهاش متابعيها حول الأمر، في حين ظل الفنان تامر حسني ملتزما للصمت.

رد تامر حسني

وبعد مرور أيام قليلة، فاجئ الفنان تامر حسني متابعيه، برده على زوجته بسمة، من خلال خاصية ستوري على موقع «إنستجرام» أيضًا، ووجه لها رسالة رومانسية طويلة تحمل جانبا من المعاتبة، قائلا خلالها: «بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة»>

واستطرد: «المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير».

عودة بسمة لـ تامر

وبعد مرور ساعات من نشر رسالة «تامر»، ردت عليه زوجته «متهورة بس بحبك».