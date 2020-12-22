هل تشعر بالنعاس طوال الوقت؟ إليك الأسباب والحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النتيجة الطبيعية إذا لم تنم بشكل جيد خلال الليلة السابقة، أن تشعر بالنعاس والخمول والكسل أثناء النهار، ولكن إذا حدث هذا بعد ليل نوم هانئ، فهذا أمر يتطلب الانتباه.

قد تكون هناك بعض المشاكل الأساسية التي تجعلك تشعر بالتعب والنعاس طوال اليوم، وتحتاج إلى معالجتها في أسرع وقت ممكن، كما جاء في موقع "stylecraze".

أسباب النعاس طوال الوقت:

1- قلة الوم:

هذا هو أحد الأسباب الجذرية التي تجعلك تشعر بالنعاس أثناء النهار، لذا يوصى بالحصول على قسط كاف من النوم ليلاً لمدة ست إلى سبع ساعات على الأقل، كما أن تجنب تناول الكافيين قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات يمكن أن يجعلك تشعر بالانتعاش في الصباح.

2- الإجهاد:

عوامل مثل التوتر والاكتئاب والغضب لها تأثير كبير على نمط النوم، وتجعلك تشعر بالخمول، لذا حاول الابتعاد عن التوتر قدر الإمكان، وإذا كانت لديك أي مشاكل في علاقاتك أو في العمل، فحاول علاجها.

3- تناول الوجبات الثقيلة:

لدى الكثير من الأشخاص فكرة خاطئة مفادها أنهم إذا تناولوا وجبة دسمة في الليل، فسيكونون قادرين على النوم بعمق، لكن هذا الكلام مغلوط. حافظ على عشائك خفيفًا قدر الإمكان.

4- أشخاص كسالى بطبيعتهم:

بعض الأشخاص كسالى بطبيعتهم وليس لديهم نظرة إيجابية تجاه الحياة ومستقبلهم، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص ممارسة اليوجا والصلوات، وكل الوسائل الأخرى التي يمكن أن تجلب الإيجابية في حياتهم.

5- عدد قليل من الأمراض الخفية:

هناك بعض الأمراض، مثل مرض السكري، التي يمكن أن تجعل جسمك ضعيفًا وتجعلك تشعر بالنعاس طوال اليوم، ومن الأفضل إجراء فحوصات طبية دورية للإطمئنان وتلقي العلاج المناسب.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالانتعاش والنشاط أثناء النهار والحصول على نوم جيد ليلاً أيضًا:

1- إذا شعرت بالنعاس الشديد أثناء النهار، خذ قيلولة قصيرة لمدة 15-30 دقيقة، لكن تذكر أن الإفراط في النوم ليس مفيدًا للصحة أيضًا.

2- يمكن أن يجعلك عسر الهضم تشعر بالنعاس والخمول، ولتجنب ذلك، قم بتضمين العديد من المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل والفلفل التي تعزز الهضم.

3- قد يؤدي عدم ممارسة الرياضة أيضًا إلى الكسل وعدد من الأمراض ذات الصلة، لذا يمكن لممارسة الرياضة، لضخ الأكسجين إلى جميع أجزاء جسمك، ما يجعلك تشعر بالانتعاش والتجدد.

4- تأكد من تهوية غرفتك بما يكفي للسماح بدخول الهواء النقي، وحافظ أيضا على إضاءة غرفتك، ويؤدي البقاء في غرفة مظلمة لفترة أطول أيضًا إلى إفراز الميلاتونين الذي بدوره يجعلك تشعر بالنعاس.

5- وضعية الجلوس غير الصحيحة تجعلك تشعر بالنعاس والخمول، لذا حافظ على وضعية مستقيمة ويقظة.

6- ممارسة اليوجا، ستجعلك تشعر بالنشاط وستساعدك على استخدام الطاقة في جسمك بطريقة أفضل.

7- حافظ على تغذية جسمك وترطيبه جيدًا بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، لذا قم بإدخال المزيد من الفاكهة في نظامك الغذائي.

8- أخيرًا، النصيحة الأهم هي تجنب التدخين والكحول.