7 أفكار لهدايا رأس السنة لشريك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفصلنا القليل عن الاحتفال بليلة رأس السنة، لذا يفكر معظم الأشخاص في شراء هدية جيدة ومميزة لتقديمها لشريك حياتهم، للتعبير عن مدى حبهم.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أبرز الهدايا التي يمكن تقديمها لشريك حياتك في ليلة رأس السنة، وفق ما ذكر موقعا "india" و"livinghours".

1- أكواب القهوة الشخصية:

تعد أكواب القهوة من أفضل الهدايا لشريكك، وذلك لأن رأس السنة يتزامن مع فصل الشتاء الذي يفضل فيه الكثير من الأشخاص تناول القهوة للشعور بالدفء، ويمكنك أيضا كتابة اسم شريكك على هذه الأكواب.

2- سماعات الرأس:

إهداء شريكك زوجًا جيدًا من السماعات يعد بالتأكيد فكرة جيدة، خاصة إذا كان يحب الاستماع إلى الموسيقى، لذا ما عليك سوى البحث عن أفضل الأنواع وأسعار السماعات.

3- جاكيت شتوي:

لا شيء يمكن أن يكون أفضل من سترة شتوية كهدية لشريكك، ويمكنك أيضًا إهداء شريكك الملابس العادية والمحافظ والأحذية والحقائب مع الجاكيت.

4- غطاء هاتف رائع:

غطاء الهاتف هو أحد أفضل هدايا السنة الجديدة التي تحبها شريكتك، وللحصول على لمسة أكثر جمالا، يمكنك إضافة الأحرف الأولى من اسمها على غطاء الهاتف.

5- المجوهرات:

تحب النساء كل شيء عصري، لذا فاجئ شريكتك ليلة رأس السنة من خلال إهدائها قطعة مجوهرات جميلة.

6- قبعة شتوية:

قبعة الشتاء الكلاسيكية تعد من أكثر الهدايا المناسبة للاحتفال بليلة رأس السنة، ويمكنك تقديمها لشريكتك لتشعر بالدفء وتتذكرك أثناء ارتدائها.

7- ساعة يد رجالي:

يمكنك استكمال أناقة شريك حياتك، من خلال تقديم ساعة يد، ولكن تأكدي من اختيار الألوان التي يفضل ارتدائها.