من تغريدة الاستحمام لـ الحجاب.. مواقف أثارت الجدل حول الفنانة أحلام

لايف ستايل

بحجاب بسيط، نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، دون توضيح منها لسبب ارتدائها الحجاب، واكتفت بالتعليق عليها «صباح الخير».

وسرعان ما انهالت التعليقات على الفنانة، ما بين التساؤلات عن الظهور المختلف، والإشادة بشكلها بالحجاب، وغيرها، إذ جاء من بين التعليقات: «أم فهد بالحجاب غير.. ما شاء الله زادك حلا ونور»، «وجهك جميل منور ما شاء الله»، «هذا الصباح اللي يشرح الخاطر»، «هي اعتزلت».

مواقف أثارت أحلام بها الجدل

لم يكن هذا الموقف الأول التي أثارت به الفنانة الإماراتية الجدل حولها، إذ تعددت مواقفها المثيرة للجدل خلال الأعوام الماضية.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المواقف التي أثارت بها أحلام الجدل

قيادتها لسيارة داخل مدينة جدة السعودية

في شهر يونيو عام 2019 نشرت أحلام، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب وصولها لمدينة جدة السعودية حيث كانت تحيي حفلا، وظهرت خلال الفيديو وهي تقود سيارتها في أحد شوارع المدينة، معلقة: «جدة الخير .. عروس البحر الأحمر».

تسبب هذا الموقف في إثار الجدل حول الفنانة الإماراتية، إذ جاء مناقضًا لتصريحاتها السابقة في عام 2013، والتي فضت خلالها السماح للسعوديات بقيادة السيارات داخل بلادهم، قائلة: «أنا ضد السواق في السعودية بلد الحرميين».

لوك جديد ونحافة شديدة

وفي شهر يوليو من العام ذاته، نشرت الفنانة الإماراتية عدد من الصور خلال جلسة تصوير لها، إذ ظهرت بشكل جديد من خلال قصة شعر قصيرة، ونحافة بالغة بدت على مظهرها، وهو ما جاءت مفاجأة بالنسبة لمتابعيها.

تغريدة غريبة من ابنها لها: لا يمكنني الاستحمام بدون التفكير بكِ

وفي أكتوبر الماضي، أثارت أحلام الجدل وموجة من الغضب حول تغريدة دشنها ابنها لها، إذ قال خلالها: «لا يمكنني الاستحمام بدون التفكير بكِ»، لترد عليه والدته: «نعم حبيبي من ذي سعيدة الحظ والبخت؟ أكيد أنا صح أمي؟».