بعد 23 عاما من وفاتها.. رسائل سرية من الأميرة ديانا لصديقها: ثمنها 600 ألف جنيه

لايف ستايل

بالرغم من مرور 23 عامًا على وفاتها، لا زالت الألغاز والأسرار تحيط باسم الأميرة ديانا، إذ تم مؤخرًا اكتشاف عدد من الرسائل الخاص التي لم تُرَ من قبل، والتي كانت صاغتها «ديانا» بخط يدها إلى أحد الأشخاص المقربين لها والذي كان يساعدها في أزماتها الشخصية.

وكانت الرسائل الموجهة قد صيغت لصديق العائلة المدعو «روجر برامبل»، حيث تحدثت خلالها الأميرة عن فترة طلاقها من الأمير تشارلز، إذ جاءت فترة الرسائل من عام 1990 وحتى 1997، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتضمنت الرسائل السرية، محاولة انتحار مسبقة لـ «ديانا»، وبعض الأنشطة الخاصة التي كانت تقوم بها، من بينها إلغاء موعد عداء مع السيد برامبل، واعتذراها له، ورقصها في إحدى الحفلات الخاصة بمدين البندقية الإيطالية.

يذكر أن تلك الرسائل السرية والتي وصل عددها إلى 36 رسالة، كانت مخبأة داخل خزانه بإحدى المزارع لمدة 23 عامًا، منذ وفاة ديانا حتى اليوم، ولم يكتشف مكانها أي شخص.

ومن المقرر بيع تلك الرسائل في مزاد علني خلال مارس المقبل، مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، أي ما يتجاوز 600 ألف جنيه مصري.

ويقول أحد القائمين على المزاد: «نأمل في مساعدة الجماهير في التعرف على شخصية الأميرة الجميلة ديانا، بدلا من الاعتماد على صورها المعاصرة لحياتها فقط، واكتشاف المزيد عن شخصيتها الطيبة والراقية والمميزة».

مجموعة من أبرز الرسائل التي دونتها ديانا للسيد برامبل

- في 4 سبتمبر عام 1991، كتبت الأميرة البريطانية لصديقها، رسالة عبرت خلالها عن حزنها الشديد لفقدانها صديقها المقرب «أرديان» إثر إصابته بمرض الإيدز.

- في 19 أكتوبر عام 1995، شكرت ديانا السيد برامبل بعد عزومته لها على الغداء.

- في 19 يناير عام 1996، أخبرت صديقها أنها على وشك الطلاق من زوجها الأمير تشارلز، وجاءت تلك الرسالة قبل إعلان الانفصال رسميا في فبراير من العام ذاته.