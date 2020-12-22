رقص لورديانا على «سالكة» يعرضها لانتقاد متابعيها: رقصة بطريق (فيديو)

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شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد لها أثناء احتفالها بوصول عدد متابعيها إلى المليون.

وظهرت «لورديانا» وهي ترقص على «سالكة» أغنية حسن شاكوش وويجز، وكانت مرتدية فستان ضيق وقصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف.

وعلى غير المعتاد تلقت «لورديانا» عدد من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن عدم إعجابهم برقصها: «مبتعرفيش ترقصي» «دا مسموش رقص.. دي مرقعة» «أنا هلغي المتابعة» «دا رقص البطريق».

شهرة لورديانا

وجاءت شهرة الراقصة البرازيلية لورديانا بعدما تداول مقطع فيديو، لها قبل قرابة الشهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص على مهرجان «إخواتي»، داخل إحدى صالونات التجميل.

تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع وتزايد عدد المشاهدات، وإعجاب الكثيرون برقصها على الأغنية المنتشرة، كان ذلك السبب الرئيسي في شهرة الراقصة البرازيلية.

وقدمت «لورديانا» عدد من الراقصات بعد ذلك والتحدي بين متابعيها، الذين شجعتهم على مشاركتها الرقص، كما ظهرت في فرح الفنانة ميار الغيطي، الذي أقيم قبل أيام، بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة، وهي ترقص على أغنية بنت الجيران.

وقدمت «لورديانا» وصلة رقص على أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران»، بدون كوبليه «أشرب خمور وحشيش»، بعد استبداله بكوبليه «من غيرك مش هعيش»، احترامًا لقرار نقابة الموسيقيين.

وفي وقت سابق، ظهرت «لورديانا» بفستان أسود مفتوح، كما تميز أنه قصير وضيق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، وهي تتناول مشروب في كأس.

وعلّقت الراقصة البرازيلية على صورها بمقولة للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري: «إذا نظرت إلى ما لديك في الحياة، فستجد دائمًا أنك تحتاج للمزيد، إما إذا نظرت إلى ما ليس لديك في الحياة، فلن يكون لديك ما يكفي».