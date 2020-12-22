«لحاف للأطفال».. 10 طرق للاستفادة من «البطاطين» القديمة

لايف ستايل

اللحاف القديم، أو البطانية البالية يمكن استخدامها بأكثر من طريقة، فلا يقف الحد عند استخدامها للتغطية فقط، لأنها بعد فترة تبلى أو نصبح غير مجدية، لذا يمكن إعادة استخدامها بأكثر من طريقة بدلا من التخلص منها في القمامة.

كيف يمكن إعادة استخدام البطانية واللحاف؟

- إذا كانت حالتها جيدة يمكنك التبرع بها لملجأ أيتام، أو دار مسنين.

- لو كانت الحالة سيئة يمكن قصها قطع صغيرة والتبرع بها لملجأ حيوانات.

- اللحاف سهل في إعادة استخدامه عن طريق إخراق الحشوة القطنية، وإعادة تنجيدها، وإعادتها بقماش وغطاء مختلف فيصبح جديد كليا، حيث يمكن إعادة تدوير المنسوجات بنجاح: وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، تم إعادة تدوير 2 مليون طن من نفايات المنسوجات في عام 2010.

- يمكنك تقطيع نسيج اللحاف الخارجي إلى عدة قطع متطابقة. يمكن خياطة هذه القطع لتتحول إلى وسائد ولحاف للأطفال ووسائد المقاعد.

- قطع القماش الزائد عن الحاجة عند إعادة التدوير إلى قطع صغيرة لاستخدامها في التنظيف والتلميع.

- يمكن نقل الألحفة التي لا تزال في حالة جيدة إلى متجر بيع بالتجزئة لإعادة تدوير المنسوجات.

- يمكن إعادة تدوير اللحاف إلى عازل للسيارات، وملء المفروشات، حيث يقومون بإزالة أي أزرار أو سحابات مزخرفة مخيطة لإعادة استخدامها على الملابس.

- يتم تحويل 30% من المنسوجات إلى أقمشة تنظيف، عشرين في المائة تصبح حشوة للسجاد، وعازل للصوت.

- يمكنك ترك البطانية القديمة في السيارة للرحلات الطويلة خلال الشتاء لتشعر بالدفء على الطريق.

- قطعها قطع صغيرة لحيوانك الأليف يمكن للبطانية الواحدة، أو اللحاف الواحد أن يكفيه طوال عمره.

- يمكن وضعه على المفروشات للمحافظة عليها من الجو العاصف والأتربة، والاتساخ، وخاصة المفروشات الفاتحة.

- احتفظ باللحاف القديم لاستخدامه في النزهة على الحشائش، أو على الشاطئ بدلا من الجلوس على الرمل.