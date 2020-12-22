8 مشروبات "تسحب" النيكوتين من جسمك.. منها الماء والليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

من المتعارف عليه أن النيكوتين هي مادة تتواجد عادة في نبات التبغ، وهو المصدر الرئيسي للسجائر والتدخين، وأحد أكثر مسببات الوفاة.

ولكن عندما تصبح في مرحلة الإقلاع عن التدخين فقد تكون نسبة النيكوتين تسيطر عليك، لذا احرص على تلك المشروبات لتساعدك على سحب النيكوتين من جسمك من موقع everydayhealth

1- البرتقال

يقلل النيكوتين من فيتامين سي، لذا عليك الحرص على شربه بكثرة لأنه يقلل الإجهاد والتشويش الناجم عن النيكوتين، بحسب أطباء تغذية فهو يطرد النيكوتين بالجسم وتقوي الجهاز المناعي ويكافح سرطان الرئة.

2- الشاي الأخضر

أثبتت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر يقلل من حاجة الجسم، للحصول على النيكوتين ويحميه من خطر الإصابة بسرطان الرئة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد المدخن على استرجاع نشاطه مرة أخرى.

3- الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على التخلص من السموم في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد الجسم على التخلص من آثار النيكوتين والحد من أضرار التبغ.

4- الحليب

يعتبر الحليب من المشروبات التي تتفاعل مع السجائر، وتجعل مذاقها سيئ بالفم وأكثر مرارة، مما يساعد على النفور منها.

5 - الماء

الماء دائما هي العلاج الأمثل لأي مرض، لذا ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء خلال فترة الإقلاع عن التدخين، لأنه تساعد على تنقية الجسم من السموم عن طريق البول والعرق.

6- الليمون

إذا شعرت أنك بحاجة للسيجارة أو نقص في النيكوتين في جسمك، عليك بعصير ليمون بماء فاتر حيث يساعدك على تعزيز نظام المناعة وخلايا الجسم المتضررة.

7- الرمان

يساعد الرمان على تحسين الدورة الدموية وتزيد من انتاج خلايا الدم، ومن أهم الأغذية التي تكافح النيكوتين.

8- الجزر

يعوض بشكل دائم النقص الناجم في فيتامينات C وA وK ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم، ويساعد في منع تضرر الخلايا العصبية والدورة الدموية الناجمة عن التدخين بصورة منتظمة.