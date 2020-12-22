"تشعر بالاكتئاب في الكريسماس؟".. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد الأعياد والمناسبات مصدر للسعادة والبهجة، حيث تمتلئ الشوارع للمشاركة في الاحتفالات سواء كان سهرة مع الأصدقاء، أو البقاء في المنزل للاحتفال مع الأسرة وتبادل الزيارات.

لكن على النقيض الآخر يشعر الكثيرين بالاكتئاب خلال فترة الأعياد، ومع اقتراب عيد الكريسماس نقدم لكم أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، وفقا لما قالته الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري في تصريحها لـ"الخليج 365".

أسباب الظاهرة:

- الشعور بالضغوط المالية خلال فترة الأعياد، بسبب المتطلبات التي يستلزم شرائها، وتقديم الهدايا للأصدقاء والعائلة.

- يفتقد العديد من الأشخاص إلى الروتين اليومي في إجازة العيد، تمر هذه الأوقات لديهم دون تحقيق مكاسب مالية أو تحقيق أهدافهم في عملهم.

- توافق عيد الكريسماس في فصل الشتاء، وقلة تعرض الأشخاص للشمس تؤثر على حالتهم النفسية؛ ما يفرز هرمونات تزيد من حالة الحزن والتوتر.

- التجمعات العائلية في المنزل تكون بمثابة مصدرا للتوتر والشعور بالصداع.

- الإفراط في تناول الطعام أو قلة ساعات النوم تعد من الاضطرابات النفسية التي تسبب الاكتئاب.

- شعور البعض بالحزن نتيجة وفاة أحد افراد الأسرة أو الأصدقاء.

- الافتقاد إلى الأجواء الأسرية، ما يزيد من حدة الشعور بالوحدة، وبالتالي يتسبب في الشعور بالاكتئاب.

نصائح للتخلص من الاكتئاب في الأعياد:

- الحرص على قضاء وقت ممتع مع الأشخاص الداعمين.

- الاهتمام بزيارة الأماكن المقدسة، لتحسين الحالة النفسية.

- يجب عليك أخذ قسطا من الراحة وممارسة أنشطة تحبها.

- إذ كنت تشعر بالوحدة، عليك تكوين صداقات جديدة للمشاركة في الاحتفال.

- دع مخاوفك، واذهب مع إلى أقاربك لقضاء وقت ممتع للاحتفال بالكريسماس.

- قضاء وقت في ممارسة الرياضة وقراءة الكتب، الرسم والاستمتاع إلى الموسيقى.