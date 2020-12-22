طرق تنسيق مدونات الموضة للفيست الصوف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:21 مساءً - في كل موسم تظهر صيحة جديدة في عالم الموضة، ومنذ الخريف الماضي وحتى هذا الشتاء، والفيست الصوفي واحد من القطع الأساسية والذي قامت عدد كبير من مدونات الموضة سواء عالميا أو في العالم العربي بتنسيقه بأكثر من طريقة.



ومن أكثر الأشياء المميزة في هذه القطعة أنها مناسبة للمحجبات وغير المحجبات على حسب التنسيق الذي ستعتمديه، واليوم رصدنا لكِ عدد من الطرق التي اعتمدتها مدونات الموضة العرب لتستوحي منها إطلالتك الخاصة.



مرام زبيدة:

مرام زبيدة



مدونة الموضة "مرام زبيدة" اعتمدت الفيست القصير الأبيض مع تحديد باللون الأحمر، ومعه توب أبيض وجينز فاتح وبوت ابيض بكعب عالي وكانت الإطلالة بسيطة وغير مبالغ بها.

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آسيا عاكف:

آسيا عاكف



أما "آسيا عاكف" فقد اعتمدت الفيست الأوفر سايز، حيث تميل إلى اعتماد القطع الفضفاضة، مع شيميز باللون الأبيض، وبنطال من الجلد الأسود، وحذاء رياضي ما اعطى الإطلالة تميل إلى العملية.



علا فرحات:

علا فرحات



بينما اعتمدت "علا فرحات" فيست من "غوتشي" مفتوح بأزرار أمامية، ونسقت معه أيضا شيميز أبيض وبنطال جلد أسود، إلى جانب حقيبة من "غوتشي" أيضا.

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دلال الدوب:

دلال الدوب



وقد اعتمدت "دلال الدوب" نفس الفيست ولكنه نسقته بطريقة مختلفة تمامًا، فتنسيق "إنجي" يميل إلي الكاجوال، فيما جاء تنسيق "دلال" كلاسيكي أكثر مع شيميز أزرق، وبنطال أسود وبوت أسود.



منة السُني:

منة السني



وأخيرا مدونة الموضة "منة السُني" التي اعتمدت الفيست الجينز بأكثر من طريقة، من بينها الفيست الأحمر مع شيميز أبيض وبنطال أسود، والفيست الهافان مع بنطال بيج جلد، وقميص جينز، وأخيرا فيست زيتي بياقة طويلة مع شيميز أبيض وبنطال هافان وبوت طويل من جلد الثعبان.