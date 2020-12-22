فساتين سهرة باللون الاخضر لمناسبات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:21 مساءً - خلال الإحتفال بقدوم عام 2021، نتطلع للظهور بإطلالات استثنائية جذابة، ولأن اللون الأخضر يعتبر من أبرز الألوان المرتبطة باحتفالات رأس السنة، فسوف نطلعك على أجمل موديلات فساتين سهرة خضراء لاحتفال رأس السنة 2021.

شاهدي اجمل موديلات فساتين شهرة باللون الاخضور موضة 2021.



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فستان داني أطرش

داني أطرش



قدم المصمم داني أطرش فستان سهرة أخضر في أحدث مجموعاته شتاء 2021، وهو فستان منفوش يكشف كتفاً واحداً وكم واحداً مع حزام برّاق حول الخصر.







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فساتين ايلي صعب

ELIE SAAB



بدرجة فاتحة من الأخضر الحيوي، قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فساتين سهرة خضراء بتصاميم عصرية وبسيطة وبأقمشة راقية وانسيابية.





أحببنا الفستان الناعم بالظهر المكشوف والفستان بالكم الواحد الطويل مع الكشاكش على الخصر والشق الأمامي الطويل.

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فستان جورج حبيقة

Georges Hobeika



قدم المصمم جورج حبيقة فستان أنثوي بتصميم قصير باللون الأخضر ومرصع بالكامل بتطريزات برّاقة مع حمّالات رفيعة، واكتملت إطلالة العارضة بالحذاء الأخضر بالكعب الرفيع.











فساتين ريم عكرا

REEM ACRA



أبدعت المصممة ريم عكرا فساتين بدرجات الأخضر الراقية. الفستان الأول بطبقة شفافة مع تطريزات برّاقة، والفستان الثاني بأكمام طويلة شفافة وذيل طويل من الخلف.







فستان زهير مراد

زهير مراد



أعجبنا فستان زهير مراد الأخضر البرّاق بدون أكمام مع شق أمامي طويل لإطلالة جريئة ولافتة للأنظار في سهرة رأس السنة 2021.

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