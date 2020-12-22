سعود بوشهري عن تشوه وجهه: فنانة قالتلي بشرتك ناعمة وحسدتني «فيديو»

علاقات و مجتمع

كشف الفنان الكويتي سعود بوشهري، عن السبب وراء تشوه وجهه قبل أشهر قليلة، الأمر الذي منعه من الظهور إعلاميًا لفترة، حتى ظن متابعيه أنه قرر الاعتزال والابتعاد عن الساحة.

وخلال لقاء له مع الإعلامية الكويتية مي العيدان والتي قامت بنشر جزء منه عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، كشف «سعود» أن فنانة شهيرة، رفض كشف اسمها، كانت السبب وراء ذلك، إذ حسدته على بشرته الناعمة: «كنا قاعدين في اللوكيشن.. قالتلي بشرتك ناعمة أنت ما تحتاج تحط مكياج.. صافية زي الأطفال».

وأوضح «سعود» أنه فوجئ بعد يومين من لقائه بالفنانة، أن وجهه تحول للون الأحمر وانتشر بها البثور: «شيء غريب تعبني نفسيًا ومرضيًا.. ألم شددي مكننتش أقدر أنام على جنبي اليمين ولا اليسار».

وتابع الإعلامي الكويتي أنه كان يرفض الظهور، لكن ما جعله يغير رأيه هو تساؤل متابعيه حول سبب غيابه: «طلعت عشان الناس بتقول أنت فين.. أنت اختفيت بقالك فترة.. أنا ما بتاجر بصحتي وأحد القنوات عرضت عليا مبلغ عشان اطلع اتكلم في الموضوع لكن أنا مش عاوز أكون تريند سوشيال ميديا».

واستطرد «سعود» أنه ظل يتقى العلاج حوالي 7 أشهر حتى تمكن من الظهور مرة أخرى، موضحًا أنه مازال لم يتعافى بشكل نهائي.

سعود بوشهري

سعود بوشهري فنان وإعلامي كويتي، حصل على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد ذلك دخل مجال التمثيل في العام 2010 وشارك في أول تجربه له ممثل كومبارس في إحدى المسلسلات.

كما قدّم «سعود» عدد من البرامج منها كافيه شبابي، وشارك في تقديم برنامج «ليالي الكويت»، وبرنامج مع سعود لايف.

ويذكر أنه تزوج قبل 8 أعوام، وأنجب 3 أبناء، آخرهم في العام 2015.