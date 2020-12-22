«استقالت من وظيفتها وانفصلت عن زوجها».. صحفية تجمد بويضاتها حبا في سجين

علاقات و مجتمع

قررت التخلي عن زوجها والاستقالة من وظيفتها، حيث كانت تعمل صحفية في وكالة «بلومبرغ»، كما ركضت وراء متابعة قصة سجين حُكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام، في قضية اختلاس أموال والاحتيال على شركة «رتروبين» الأمريكية للأدوية.

كريستي سمايث، التحقت بمدرسة الصحافة المشهورة في جامعة ميسوري، وحصلت على وظيفة في بلومبرغ، ثم تزوجت من صديقها الذي كان يعمل في مجال إدارة الاستثمارات، إلا أن تغطية القضية غيّرت كل شيء لسمايث، وشكّل الاثنان ثنائيًا جميلًا.

وقعت كريستي سمايث، في حب السجين مارتن شكريلي، حتى قررت هجر زوجها وأصبحت القصة يتحاكى عنها الجميع، ومجلة «الي» الأوروبية، التي قامت بتقرير تحت عنوان «الصحفية وسجين شركة الأدوية: لماذا تخلت سمايث عن حياتها من أجل مارتن شكريلي، الذي يعد أحد أقل الرجال المحبوبين في العالم».

فوتت الزوجة موعد استشارة زواج من أجل زيارة شريكلي في السجن، حتى أصبحت في النهاية مافعة عن السجين شكريلي، حتى أصبح الأمر يشكل مأزق في لومبرغ.

وقالت مجلة «الي»: إنه في صيف 2018، استدعى المحرر الرئيسي سمايث إلى غرفة اجتماعات في مقر بلومبيرغ، وعندما وصلت جلس المحرر، وممثل الموارد البشرية في انتظارها، كانا قد حذراها بالفعل بشأن تغريداتها حول شكريلي، إلا أنها واصلت التغريد.

توجيهات عدة تلقتها الصحفية من قبل رؤساءها في المجلة بأنها تسلك سلوك متحيز غير مهني وغير احترافي، ما جعلها تقرر تقديم استقالتها، وبطبيعة الحال أقدم على اتخاذ خطوات جادة في التقدم بإجراءات الطلاق التي بدأها الثنائي منذ بداية العام الحالي.

لم يقف الأمر حد الطلاق والانفصال وحسب بل قامت الزوجة بتجميد بويضاتها حتى تتمكن من إنجاب أطفال من حبيبها السجين، لحين انتهاء مدته داخل السجن.