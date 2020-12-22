كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:26 مساءً - إذا كنت ترغبين في تنفيذ مكياج حفل نهاية العام بنفسك، فلا بد أنك بحاجة الى مستحضرات مكياج أساسية تخولك الحصول عل مكياج طبيعي مشرق وخال من الشوائب. ولهذه الغاية، نعرفك في هذا المقال الى مجموعة مستحضرات مكياج ضرورية لحفل نهاية العام.



كريم أساس

Natural Radiant Longwear Foundation



تغطية مثالية للبشرة، هي الخطوة الأهم لمكياج مثالي وطلة طبيعية، ولا يمكن الحصول عليها من دون استخدام كريم الأساس، فهو يوحد لون البشرة ويغطي الشوائب والعيوب. ننصحك باستخدام Natural Radiant Longwear Foundation من نارس Nars، فهو يتميز بتركيبته السلسة التي تنساب على البشرة لتمنحها مظهراً متألقاً ولامعاً من دون أن تبدو دهنية، كما أنها توفر لك بشرة متوهجة خالية من الشوائب. وهو يتوافر بدرجات عديدة ليتناغم مع جميع ألوان البشرة.

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كونسيلر

Lancôme Effacernes Waterproof Undereye Concealer



لإضفاء لمسة مشرقة على مكياجك، أنت تحتاجين بالتأكيد الى الكونسيلر، فهو يعمل على إخفاء العيوب والشوائب في محيط العين، وخصوصاً الهالات السوداء والانتفاخات. بإمكان مثلاً استخدام Lancôme Effacernes Waterproof Undereye Concealer، الذي يستهدف الهالات السوداء تحت العين تحديداً، إضافة الى علامات التعب والإجهاد مثل الانتفاخ وتفاوت لون البشرة، إضافة الى الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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ماسكرا

Covergirl Bombshell Volume Mascara.



لا يكتمل مكياج العيون بمختلف أنواعه من دون استخدام الماسكرا، فهي تطيل رموشك وتكثفها، وتعمل على تعزيز جمال عينين وجعلها أكبر وأوسع، لذلك هي أحد مستحضرات المكياج التي لا يمكن الاستغناء عنها في مكياج حفل نهاية العام. استخدمي على سبيل المثال Covergirl Bombshell Volume Mascara، فهذه الماسكرا ذات الفرشاتين تساعدك في الحصول على رموش طويلة وكثيفة كالرموش الاصطناعية تماماً.

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أحمر الشفاه

الروج البرغندي المات من Shiseido



لحفل نهاية العام أنت تحتاجين الى أحمر شفاه يدوم طويلاً ويعزز من جمال شفتيك وحجمهما، ويضفي البريق عليهما، في الوقت نفسه. كما أنه مستحضر المكياج الأساسي لهذه المناسبة. بإمكانك مثلاً، استخدام أحمر الشفاه البرغندي المات Shiseido Modern Matte Powder Lipstick ، الذي يمنح شفتيك لوناً مخملياً يدوم طويلاً. كما أنه سهل التطبيق، وسيضفي على شفتيك مظهراً أنثوياً فائق الجمال.

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بلاش

Honest Beauty Cream Blush



ولاكتمال الطلة في حفل نهاية العام، لا بد من استخدام البلاش، فهو يضيء وجهك ويمنح بشرتك توهجاً طبيعياً. ويعد البلاش الزهري الواضح بلمسة لامعة موضة رائجة جداً لهذا الشتاء، فلا تترددي في اعتماده. بإمكانك مثلاً استخدام Honest Beauty Cream Blush، حيث أن تركيبته الكريمية والناعمة ستضفي على مكياجك الكثير من البهجة والرونق.

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