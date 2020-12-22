ندفة الثلج أبرز صيحات أظافر شتاء 2021... إليك طرق اعتمادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:26 مساءً - تُعتبر ندفة الثلج إحدى أبرز صيحات الأظافر في شتاء 2021، فهي تحاكي أجواء الشتاء الباردة من جهة، ومن جهة أخرى تمنح أظافرك مظهراً رائعاً وتضيء يديك وتجعلها أكثر إشراقة وتوهجاً. وبإمكانك استخدام موديلات الأظافر التي ترتكز على رسومات تجسد ندفة الثلج في الأوقات كافة، خصوصاً في المناسبات. وفي هذا المقال، نرصد لك طرق اعتماد رسومات ندفة الثلج لتزيني أظافرك بأفضل طريقة.



رسومات ندفة الثلج بألوان مشرقة

أجمل موديلات ندفة الثلج

بإمكانك اعتماد نقشة ندفة الثلج على أظافرك بطرق مختلفة تجعل من أظافرك قبلة للأنظار. فمثلاً، استخدمي مزيجاً من المناكير الذهبي والفضي كقاعدة أساسية للأظافر، ولتنفيذ نقشة ندفة الثلج، استخدمي المناكير الأبيض، وزيني من ثم أظافرك بالنجوم المتلألئة. كذلك، بإمكانك اعتماد نقشة ندفة الثلج الغليتر، التي ستجعل أظافرك مضيئة كالثلج، وذلك من خلال استخدام المناكير الفضي الغليتر، الى جانب النجوم الصغيرة البراقة.

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موديلات أظافر مزينة بندفة الثلج

إذا كنت ترغبين في اعتماد نقشة ندفة الثلج خلال المناسبات والاحتفالات، بإمكانك اعتماد شرائط الأظافر الزجاجية التي تجسد ندفة الثلج، مع المناكير النيود المائل الى الزهري كقاعدة أساسية للأظافر. ولأن ندفة الثلج تجسد في الأساس الثلج النقي الأبيض، استخدمي ألوان المناكير الشفافة كقاعدة للأظافر، وزيني أظافرك بندفة الثلج الأبيض، بعدها ضعي طبقة من المناكير الفضي اللامع. أما إذا كنت من محبات المناكير الرمادي، فضعي طبقتين منه على أظافرك، بعدها ارسمي نقشة ندفة الثلج باستخدام المناكير الأبيض.

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مناكير أحمر مزين بندفة الثلج

ندفة الثلج مع المناكير الأحمر



أما إذا كنت من محبات المناكير الأحمر، فبإمكانك اعتماده بدرجاته المختلفة على كامل أظافرك، ومن ثم تقومين برسم ندفة الثلج عليها وبعض النقاط الصغيرة باستخدام المناكير الأبيض. كما بإمكانك المزج بين المناكير الأحمر والذهبي للحصول على إحدى أجمل رسومات الأظافر التي تجسد ندفة الثلج. إضافة الى ذلك، بإمكانك استبدال المناكير الأحمر بطلاء الأظافر البرغندي، وتزيينه بنقشة ندفة الثلج. وفي حال كنت ترغبين في الحصول على أحد موديلات الأظافر الناعمة جداً، ضعي طبقتين من المناكير النيود، بعدها ارسمي ندفة الثلج بأشكال صغيرة باستخدام المناكير الفضي اللامع.

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