عطور أنثوية ثقيلة مناسبة للسهرات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:26 مساءً - العطور في السهرات أمر أساسي بمظهر أيّ صبيّة، فكل واحدة منا بالطبع تبحث عن العطر الذي يناسب سهراتها المهمة ويدوم معها طويلًا، والأهم من ذلك أن يعبّر عن مزاجها المختلف وشخصياتها.
وما بين العطور الحلوة، والتي تمتزج برائحة الزهور، ولمسات الفانيليا المختلفة، وما بين الروائح الجريئة والمثيرة، إليكِ عطور أنثوية ثقيلة مناسبة لسهراتكِ المختلفة.
Wild Rose Oud Eau De Perfume
مانسيرا وايلد روز عود من العائلة العطرية الزهرية. يمتاز هذا العطر الفرنسي الشديد الثبات بأنه شديد الرجولة وشديد الأنوثة في ذات الوقت. يصلح أن يكون من عطورك الخريفية والشتوية.
Guilty Black Eau De Toilette
غوتشي جيلتي بلاك للمرأة هو عبارة عن مزيج من الأزهار الشرقية التي تتأجّج جاذبية. هذا العطر يلفت الانتباه بتوليفة الفواكه الحمراء ونفحة من الفلفل الزهري، وهذا ما يعكس الطابع الشبابي الجريء.
Flowerbomb Midnight من Viktor&Rolf
هذا العطر يجعلكِ تبدين مثيرة في سهرة مسائية خاصة، مع الياسمين الذي يظهر ليلًا، ونكهات المسك الحلوة، تجعل كل المحيطين بكِ ينجذبون إليكِ.
Candy Night Eau de Parfum من Prada
أما إذا كنتِ تبحثين عن عطر يثير حواسّكِ، ويجعلكِ في نشاط وإحساس بالانتعاش حتى في المساء، فهذا العطر بلمسات من روائح الحلوى، مع لمسة خفيفة من رائحة الفانيليا، سوف يحقق رغبتكِ.
Black Opium من Yves Saint Laurent
هذا العطر يمنحكِ إحساسًا رائعًا بالثقة بالنفس، فمع رائحة الشوغري الممزوجة برائحة قوية وواضحة للفانيليا، تجعلكِ تحبين نفسكِ والحياة أيضًا، بخاصة وإن كنتِ تحبين الروائح الحلوة.
Chanel Noir من Chanel
هذا العطر لا يمكن ان تبطل موضته على الإطلاق، فمهما مرت السنوات يظل مطلوبًا من قبل الصبايا، مع رائحته المنعشة والقوية، مناسب للصبيّة الجريئة التي تحب المجازفة، والواثقة من قرارتها.
Good Girl من Carolina Herrera
هذا العطر الفريد صنعته الدار ليُظهر ازدواجية المرأة العصرية: الجريئة والمثيرة ، الأنيقة والغامضة ، الجيدة والسيئة، التي تحب لفت الأنظار إليها، من دون أن تقوم بأيّ مجهود ملحوظ، وهو ما يقدمه لكِ هذا العطر.
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