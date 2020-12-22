كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:26 مساءً - تسعى كل إمرأة بشكل مستمر إلى التنويع في تسريحات شعرها في جميع المناسبات، من خلال اتّباع مختلف الطرق للظهور بتسريحة عصرية، تلفت النظر وتحظى بالكثير من الاهتمام في أوساط محبّيها.

قد يكون تصفيف الشّعر الطويل أمراً صعباً لدى البعض وخصوصاً للنساء العاملات، واختيار تسريحات شعر يمكن أن تكون مهمة صعبة في بعض الأحيان، من ناحية نريد أن نكون متجددات وعصريات جداً وفقاً للإتجاهات والموضة التي نراها في مجلات الأزياء، ولكن من ناحية أخرى، لا ينبغي أن يستغرق ترتيب الشعر أكثر من عشر دقائق وهذا برأي خبراء الشعر سر نجاح العلاقة الطويلة الأمد مع الشعر الطويل، لذا لجئنا إلى الضفيرة الجانبية، بموديلاتها المختلفة خاصة أنَّه يمكن تطبيقها بأكثر من طريقة ، والتي تحتل بمختلف أشكالها المركز الأول بين تسريحات الشعر السهل التي يمكنك تطبيقها في إطلالتك اليومية ومناسباتك النهارية والمسائية.

يستعرض لك "الخليج 365.نت" أبرز تسريحات الضفيرة الجانبية للشعر الطويل، لتمنحك مظهر عصري وغير تقليدي، ولتستوحي منها إطلالة جذابة وملفتة، في السطور الآتية:

موضة تسريحة الضفيرة الجانبية للشعر الطويل

تسريحات شعر الضفيرة الجانبية لإطلالة لافتة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر الضفيرة الجانبية للشعر الطويل لإطلالة تناسب جميع المناسبات.



تسريحة ضفيرة السنبلة الجانبية للشعر الطويل

تسريحة الضفيرة الجانبية لإطلالة عصرية

اذا كنت تبحثين عن أفكار تسريحات سهلة ومناسبة لإطلالة ملفتة وعصرية يمكنك أن تلجئي إلى تسريحة ضفيرة السنبلة الجانبية التي لا تفارق صيحات الشعر، والتي تُعتبر من أجمل التسريحات، وخاصة إذا كان الشعر طويلاً، حيث تُعطي مظهراً أنيقاً وراقياً وبسيطاً في آن واحد، وهي لا تحتاج إلى وقت أو إلى أية تكلفة بل تحتاج إلى الممارسة والتدريب فقط، وستُعطي وجهك جمال عفوي وإطلالة شبابية، وتلائم كثيراً إطلالاتك اليومية، سواء كنت في المنزل أو في العمل أو حتى للمناسبات الخاصة.

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تسريحة الضفيرة الجانبية الملفوفة للشعر الطويل

تسريحات شعر الضفيرة الجانبية بأسلوب غير تقليدي لإطلالة أنيقة

إستوحي من هذه التسريحة السهلة والمميزة الستايل الذي يُحوّل إطلالتك من عادية إلى أنيقة وملفتة، لا تتردّدي في اعتمادها لإطلالة شبابية أكثر جمالاً وجاذبية، وهي تتناسب مع تقسيمات الوجه المختلفة، وتُعتبر تسريحة عملية في إطلالة كل إمرأة تسعى للأناقة، وتسريحة كلاسيكية بإمتياز.



تسريحة الضفيرة الجانبية مع الشعر الطويل المنسدل

تسريحة شعر الضفيرة الجانبية بأسلوب لافت وأنيق في الوقت ذاته

إذا كنت تبحثين عن إطلالة بسيطة وأنيقة، لتتألقي جمالاً، فإعلمي أنّه ليس هناك أفضل من هذه التسريحة لتعتمديها وتحققي غايتك، فهذه التسريحة هي العنوان الأبرز لصيحات تسريحات الشعر الرائجة، فالضفائر من الأساليب السهلة البسيطة التي يستطيع أي منا عملها، فهي لا تحتاج إلى ابتكار، كما أنَّها تُعطي الشعر شكلاً جذاباً وجميلاً وتمنحك إطلالة جريئة وعفوية.



تسريحة الضفيرة الفرنسية الجانبية للشعر الطويل

تسريحة الضفيرة الجانبية الفرنسية لإطلالة حيوية

تُعتبر من تسريحات الشعر اللافتة والناعمة، فهي تُضفي إلى إطلالتك الحيوية، تسريحة لا تتطلب الكثير من الجهد لتنفيذها ولكنها تمنحك أيضاً نتائج رائعة ومميزة، سواء كنت تبحثين عن ستايلٍ ناعمٍ أو ملفت، فلا يزال بإمكانك الظهور بإطلالة طبيعية وعصرية، ويمكنك إضافة بعض اكسسوارات الورود البسيطة لتمنحي تسريحتك جمالاُ أكثر.



تسريحة ذيل الحصان مع الضفائر الجانبية

تسريحة الضفيرة الجانبية بأسلوب ناعم لإطلالة شبابية

تتسم هذه التسريحة بالبساطة وهي من أفضل الستايلات التي تناسب جميع السيدات والفتيات، على اختلاف أشكال الوجه الممتلئ والمربع والطويل والنحيف جداً، وستساعدك على إبراز جمالك الطبيعي كما لا تحتاج تلك التسريحة لتمضية الساعات لتطبيقها، فاذا كنت ترغبين في التحكم بشعرك، فلا تتردّدي في تطبيقها، لإطلالة شبابية، بسيطة وعصرية في آنٍ معاً، ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.



تسريحة ضفيرة ذيل السمكة الجانبية للشعر الطويل

تسريحة الضفيرة الجانبية بأسلوب ذيل السمكة لإطلالة ناعمة وساحرة

تُعطي هذه التسريحة مظهراً غاية في الجمال و الروعة، وهي خياراً دائماً للعديد من النجمات العالميات، ويكمن سر جمالها في إعطاء المرأة اطلالة ناعمة ورقيقة، ولعلّ أكثر ما يميزها هو أسلوبها البسيط الذي يجمع ما بين الأنوثة والجاذبية من جهة والجرأة والعصرية من جهة أخرى لإطلالة مُلفتة ولإضفاء النعومة لوجهك.

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