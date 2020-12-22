رانيا يوسف لـ هبة الأباصيري: لو عاوزة تقابليني يبقى من غير الطرحة

علاقات و مجتمع

قبل يومين أجرت الإعلامية هبة الأباصيري، حوارًا مع الداعية رمضان عبدالمعز، ولفت ظهورها الأنظار، إذ ارتدت الحجاب خلال لقائها بالداعية الإسلامي.

ظهور «هبة» بالحجاب، أثار الجدل وقتها، ونشرت عبر صفحتها على «فيس بوك»، صورًا من اللقاء معلقة عليها: «وصال من القلب.. مش عن الفتاوى ولا علوم الدين.. اد ما هو عن تركيبة ونشأة وتجارب وحياة وتكوين شخصية هذا الرجل الذي يفتينا وينقل لنا من علوم الدين.. حوار من القلب مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز.. بإذن الله».

وسألت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، الإعلامية هبة الأباصيري عن سر ارتدائها الطرحة، وردت عليها: «مش مضايقني وجودها.. وطالما في إيدي أخلي الطرف اللي قدامي مرتاح بدون ما انزعج أنا.. ليه لأ.. وعموما هي احتشام مش حجاب»، لترد عليها «رانيا»: «طول عمرك محتشمة».

وردت عليها الإعلامية هبة الأباصيري: «أنتي حبيبتي يا رانيا والله وبحب فيكي أنك ماشية ورا قلبك.. و أعملي حسابك يا أستاذة لو سمحتي هتعزميني عندك على قهوة قريب وهنعمل قعدة حلوة زي دي بإذن الله يا قمر يا أم القمرات»، لترد عليها «رانيا» مازحة: «يا سلام تنوري وتشرفي طبعًا بس من غير الطرحة".

ومازحتها «هبة» قائلة: «من غير، وهنربع عالأرض ونحكي، وخلينا أنا وأنتي واللي زينا كده ماشيين ورا قلبنا لحد ما نلبس في الحيط».

هبة الأباصيري

يذكر أن الإعلامية هبة الأباصيري تشارك في تقديم برنامج It's Show time كل ثلاثاء أسبوعيًا، المذاع على قناة «CBC»، وتحاور عد من الشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات.

رانيا يوسف

ويعرض حاليًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «الآنسة فرح» بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج.