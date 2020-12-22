«5 سنوات سجن» تنتظر عروس بنها التي جمعت بين زوجين

علاقات و مجتمع

بعد 15 يوما من الزفاف هربت عروسة بنها كما عرفت إعلاميا، قابلت عشيقها الذي عرفته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إقامته في أشمون بالمنوفية استقرت معه بعدما تزوجها عرفيا، وأصبحت عروسة بنها تجمع بين زوجين في آن واحد، واتهمها زوجها بالزنا إثر ذلك، وتنتظرها عقوبات قانونية بالجملة.

ما فعلته عروسة بنها، والتي تدعى نجلاء، يعد مخالفا للشريعة الإسلامية، وعليها عقوبة لأن الإسلام حرم على المرأة الجمع بأكثر من رجل في وقت واحد، وذلك بحسب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

وقال كريمة إن زواجها باطل، ولا يجوز الجمع بين أكثر من رجل فهي إذا زانية، وإذا كان الرجال الذين عاشرتهم على علم بزواجها فهم أيضا زناة، وفي حالة عدم معرفتهم العقوبة تقع عليها وحدها، ويمكن أن يقيم زوجها دعوى قضائية ليأخذ حقه، وانقسم الفقهاء حول أحقيتها في الحصول على نفقتها من زوجها الأول في حالة الطلاق منه.

حكم القانون: السجن 5 سنوات

لنجلاء البالغة من العمر 18 عاما عدد من العقوبات التي تنتظرها بحسب القانون المصري، بسبب جمعها أكثر من زوج في وقت واحد، وعليها عقوبتين الأولى الزنا وهي المحرمة شرعا وقانونا، والثانية هي التزوير في أوراق رسمية، لأنها زورت أوراق زواجها الثاني باعتبارها غير متزوجة، بحسب الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، في تصريحات لـ«هن».

ومجموع ما يمكن أن تلاقيه نجلاء هو السجن 5 سنوات، حيث تتراوح عقوبة الزنا من 6 أشهر إلى سنتين، بينما عقوبة التزوير السجن 3 سنوات.

مصير مولودها

كشف الدكتور عمرو حسن، طبيب النساء والتوليد، إنه لا يمكن معرفة والد جنينها في حالة الحمل، إلا بعد الولادة، فقد عاشرت رجلين خلال 25 يوما، ولم تمض عليها فترة دورة شهرية واحدة، لذا يجب إجراء تحليل DNA لها ولطفلها ولزوجها وعشيقها لمعرفة لمن ينسب الجنين في حالة حملت من أحدهما.

قصة عروس بنها

خدعت نجلاء عروسة بنها زوجها بأنها ذاهبة إلى السوق لشراء احتياجات المنزل، إلا أنها غابت بعد 15 يوما فقط من الزفاف، ليفاجئ الزوج بان زوجته هربت ومكثت لـ 10 أيام مع عشيقها من المنوفية، والذي قابلها في بنها وذهبا سويا إلى أشمون بالمنوفية، وتزوجها عرفيا وعاشرها معاشرة الأزواج رغم علمه بزواجها من آخر.

وقالت نجلاء إنه جمعتها به علاقة عاطفية منذ سنوات بعدما تعرفت عليه عبر «فيسبوك»، وأنها خدعت في زوجها خلال فترة الخطوبة بكلامه المعسول، إلا أنه تحول بعد الزواج وعرضها لعنف أسري، ما جعلها تهرب مع عشيقها.