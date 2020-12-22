أزهري يوضح حكم الدين في خلع الفتاة «الحجاب» أمام خطيبها

فتاوى المرأة

بعد الخطوبة تزداد الألفة بين الفتاة وشريك حياتها، وتبدأ رحلة الإعداد للحياة الزوجية، البعض قد يتجاوز في الحديث، ويصل إلى إرسال صور خارجة قد يستغلها الطرف الآخر في التشهير بالفتاة، مثلما نطالع من جرائم على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وبدوره، يوضح الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي وورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حديثه لـ هن، إن تلك التصرفات حرام شرعا، ولا يجوز الحديث الخارج بين الرجل وخطيبته، مضيفا: «هو راجل أجنبي عنها، واللي بيحصل مع بعض المخطوبين مرفوض شرعا».

وعن جلوس الفتاة المحجبة بدون غطاء رأس أمام خطيبها، أكد الداعية الإسلامي أن ذلك الأمر حرام شرعا، وتآثم على فعل ذلك، فلا يجوز له رؤية شعرها أو جسدها، ولا يجب أيضا جلوسهما بمفردهما بدون مِحرم.

وأضاف: «دلوقتي لما الولد يقرأ فاتحة، الأهل يخلوا يبان معاهم ويجبلوا بيجامة، كأنه بقى جوزها خلاص»، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل بين الرجل والمرأة خلال فترة الخطوبة.

وسبق أن تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن ضوابط الظهور أمام الخطيب، على لسان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي أوضح ذلك الأمر من خلال مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك.

وقال شلبي، إنه لا يجب الظهور أمام الخطيب بمكياج مبالغ فيه، سواء في ليلة الخطوبة أو خلال لقائهما بعد الارتباط.

وأضاف: «وضع مساحيق المكياج يوم الخطوبة ومفيش كتب كتاب ولا زواج يجب أن يتناسب مع بشرة العروس، ويناسب لون بشرتها حتى لا يكون بشكل مبالغ فيه فلا تأتي بأشياء مبالغ فيها».

وأشار إلى أنه لا يجوز للمرأة الكشف عن شعرها، لافتا إلى أن ما يجوز أن يراه الخطيب ممثل في الوجه والكفين والقدمين.