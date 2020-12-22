الامارات | مهرجان دبي للتسوّق: 300 طائرة درون تقدم عروضاً مبهرة كل ليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوّق: 300 طائرة درون تقدم عروضاً مبهرة كل ليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الدورة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات الدرون الضوئية التي ستزين سماء دبي كلّ مساء مع المؤثرات الصوتية والبصرية، إذ ستقلع 300 طائرة درون متطوّرة فوق منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش. وسيتواصل تقديم العرض طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق، ما يجعله أطول عرضٍ جوي متتالٍ لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بالعروض مرتين كل ليلة حتى 30 يناير المقبل، إذ تنطلق طائرات الدرون لتقديم أروع العروض عند الساعة السابعة مساءً ثم 9:30 مساءً. وسيستمر العرض لأربع دقائق ويمكن للزوار مشاهدته مجاناً.

ويظهر العرض الأوّل الذي يحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.

وتأتي عروض الدرون بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق وبالشراكة مع مشروع ذا بيتش المُقابل لجميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، لتسلّط الضوء على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم. ويتولى تطبيق تيك توك بث مجريات العرض في 22 دولة حول العالم.



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