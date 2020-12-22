أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة تضعف المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

شرب الماء بكميات قليلة

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو شرب الماء بكميات قليلة رغم خطورته على الصحة.

لماذا يشكل خطرا؟

شرب الماء بكميات قليلة يضعف المناعة وبالتالي يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

الإكثار من شرب المياه، بمتوسط من 6 إلى 8 أكواب يوميا.