تخفيفا عن كاهل المستشفيات.. إجازة فحص الـ"20 دقيقة" المنزلي لكشف الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند خليفة

لم يكن التوصل إلى لقاح فايز، هو التطور المثير الوحيد مؤخرًا في شأن الوقاية أو اكتشاف الإصابة بالفيروس، فمؤخرًا أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصًا آخر لاستخدام الطوارئ - هذه المرة لأول اختبار منزلي والذي لا يتطلب وصفة طبية، من أجل تخفيف العبء على المستشفيات والمعامل، بحسب ما نشر موقع "health" من تفاصيل حول هذا التطور الجديد.

يقول ستيفن هان، مفوّض الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء، إن الترخيص يسمح بإجراء الاختبار بدون وصفة طبيب، حيث سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ببيعه في متاجر الأدوية، ليتمكن المريض من شرائه، وإجراء المسحة لأنفه، مضيفًا أن الاختبار يكشف عن النتيجة خلال أقل من 20 دقيقة.

وتابع: "بينما نستمر في السماح بإجراء اختبارات إضافية للاستخدام المنزلي، فإننا نساعد في توسيع وصول الأمريكيين للاختبار، وتقليل العبء على المعامل ومستلزمات الاختبار، وإعطاء الأمريكيين المزيد من خيارات الاختبار من راحة وسلامة منازلهم."

طريقة عمل الاختبار

تختلف طبيعة عمل الاختبار المنزلي عن اختبار "بي سي آر"، فالمنزلي يقوم بكشف بروتينات معينة على سطح فيروس كورونا، بينما البي سي آر يكتشف وجود المادة الوراثية للفيروس التاجي باستخدام تقنية تسمى تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخة العكسية.

وتشتمل مجموعة الاختبار على مسحة أنف معقمة وقطارة وسوائل معالجة و"محلل" متصل بتقنية Bluetooth، والذي يقترن بتطبيق على الهاتف، يتم توفير إرشادات خطوة بخطوة بالفيديو لإجراء الاختبار في التطبيق، وبعد تحليل العينة يتم تسليم النتائج إلى الهاتف للمستخدم عبر البلوتوث خلال 15 دقيقة أو أقل.

ما مدى دقة نتائج الاختبار المنزلي؟

ذكرت وكالة الغذاء والدواء أنّ الفحص المنزلي حدّد بشكل صحيح 96 بالمئة من العيّنات الإيجابية و100 بالمئة من العيّنات السلبية لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الإصابة بكورونا، أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، فحدد الاختبار بشكل صحيح 91٪ من العينات الإيجابية و 96٪ من العينات السلبية.

ووفقًا لدراسة صغيرة أجرتها ستانفورد ميديسن، نُشرت في يوليو في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن مجموعات الاختبار في المنزل دقيقة تمامًا مثل تلك التي يديرها المتخصصون الطبيون.

وقالت وكالة الغذاء والدواء، إنه قد تكون نسبة صغيرة من نتائج الاختبار خاطئة، مشددة على ضرورة أن يعالج المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد- 19، والنتائج الإيجابية بشكل افتراضي يتم تأكيدها من خلال اختبار آخر في أسرع وقت ممكن.

ما يجب فعله إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية

ونصحت وكالة الغذاء والدواء من تكون نتائجهم ايجابية أن يقوموا بعزل أنفسهم على الفور وطلب استشارة الطبيب، أما إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية ولكن ظهرت أعراض كوفيد-19، عادةً ما تكون حمى أو قشعريرة وسعال وصعوبة في التنفس وصداع وفقدان جديد للطعم أو الرائحة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) - فلا يزال يتعين عليك المتابعة طبيبك، ليتم إجراء اختبار آخر يقوم به أخصائي طبي، لأنه قد يكون نتيجة سلبية خاطئة.

كيفية الحصول على الاختبار

تقول NBC News إنه سيتم توفير الاختبار في الصيدليات ومتاجر الأدوية، حيث سيكون محدودًا في البداية، ويخطط لتصنيع كمية تصل إلى 20 مليون اختبار منزلي خلال النصف الأول من 2021.