«بلوفر حريمي» شتوي لـ«الذراعين» فقط: الباقي فين؟ (صور)

لايف ستايل

تحاول خطوط الموضة والمصممون بين الحين والآخر التفكير فيما هو جديد واقتناء التصميمات المختلفة التي تناسب الأجواء، وهو ما حاولت ماركة زارا الشهيرة عرضه للفتيات في عروض فصل الشتاء، ولكنه أثار فضول الكثيرين منهن عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدن سعره على حساباتهن، وأصبح محط اهتمامهن وتتبادلن التعليقات على المنتج.

عشرات التعليقات المليئة بالسخرية والانتقادات تلقاها التصميم الجديد التي طرحتها سلسلة المحلات لخطوط الأزياء والموضة «زارا»، والتي كانت عبارة عن سترة على شكل ذراع ذات رقبة عالية وأكمام طويلة، والتي يتم طرحها بسعر 1790 روبية، أي ما يعادل 381 جنيها مصريا.

شاركت العديد من الفتيات التصميم الجديد، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وأرفقت تعليقًا عليه قائلةً «قد نقرت دائمًا على التغريدات الفيروسية لأن لديهم قسمًا للتعليقات المضحكة والآن لدي قسم خاص بوجه مبتسم مع دموع».

فيما تفاعلت أخرى مع التصميم المخصص لتدفئة الذراعين، قائلةً «هل رأيت مدافئ الذراع المحبوكة التي تبيعها Zara عبر الإنترنت وكذلك في متاجرها؟ حسنًا، هذا الزي شائع لأن الإنترنت يحاول فهمه، سوف نقوم بتدفئة ذراعنا فقط».

وشاركت أخرى تدعى آبي، التعليق على التصميم الجديد، قائلةً «مرحبًا، هل Zara بخير؟»، انتشر المنشور على الفور وحظي بـ77000 إعجاب وأكثر من 13000 إعادة تغريد.

وسخرت إحدى الفتيات عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من الموديل، قائلة «إذا كنت تفكر في ذلك ... قم بشرائه، أضحوكة جديدة في عالم الموضة، في متناول الأغنياء والمجانين فقط».

وقالت أخرى، «هندفي الذراعين ونسيب باقي الجسم بردان، لسه هنشوف إبداع أكتر، غالي وبيضحكوا علينا».