آخر ظهور لأنغام مع مديرة أعمالها راندا رياض قبل إصابتها بـ كورونا

علاقات و مجتمع

إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بفيروس كورونا المستجد، الذي تبعه قلق حول حالتها الصحية، تسبب في تصدر اسم أنغام محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تأكيد المطربة في بيان لها، أنها لم تصب بالفيروس المستجد، لافتة إلى عدم مخالطتها لمديرة أعمالها خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل آخر ظهور علني يجمع أنغام براندا رياض

يعد 10 أكتوبر هو آخر ظهور علني جمع المطربة بمديرة أعمالها، حيث رافقت «راندا» أنغام في أول حفلاتها الغنائية بمركز المنارة في القاهرة، بعد توقف الحفلات الفنية على آثر تفشي كورونا.

وتألقت خلاله المطربة أنغام، بفستان طويل يجمع بين الألوان البرتقالي والقرمزي والأحمر، مع وجود حزام أسود رفيع حول الخصر، ومكياج سموكي يتناسب مع طبيعة الحفل، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وشهد الحفل التزام الحضور كافة بارتداء الكمامات، فضلا عن التباعد الاجتماعي، وتنفيذ جميع الإجراءات الصحية.

وشاركت مدير الأعمال حينها، صورتين تجمعها بأنغام خلال احتضانها لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تطورات الحالة الصحية لمديرة أعمال أنغام

يشار إلى أنه ذكر مصدر مقرب من أنغام لـ«الوطن»، أنها تعزل نفسها حاليا في المنزل، كإجراء وقائي بعد إصابة مديرة أعمالها بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من إعلان زوجها الفنان محمد الشرنوبي، نبأ إصابته بالفيروس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي السياق ذاته، أكدت راندا رياض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية تتحسن بشكل ملحوظ، مؤكدة أن بدء اختفاء أعراض المرض الاختفاء تدريجيا، لافتة إلى أنها ستخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلها الغنائي الكبير في إمارة الشارقة بمسرح مدرج خورفكان، يوم 31 ديسمبر بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.