اختاري صيحة النجوم لاستقبال العام الجديد!

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:39 مساءً - لطالما شكلت النجوم مصدر إلهام للمصممين ومصدر إقبال للنجمات فمن إكسسوارات الرأس ومجوهرات على شكل نجمة.. وصولاً إلى بلوزات وفساتين وسراويل وأحذية وحقائب... كلّها تزيّنت بالنجوم المتلألئة.
كيف نرتدي الأزياء المستوحاة من النجوم؟
في هذا العام، ظهرت النجمة اللبنانية الأصل سلمى حايك بكنزة مطبعة بالنجوم الفضية قرب شجرة العيد، في منزلها الزوجي مع رئيس مجموعة كيرينغ فرنسوا هنري بينو، فحقّقت الصورة انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل.
عادت بنا الذاكرة إلى العام 2017 حين ظهرت نجمتان عربيتان بفستان أبيض مطبع بنجوم كبيرة سوداء من تصميم مرمر حليم طبعة فحصد الثوب ثناء الجميع، وقد نفذ لدى طرحه في الأسواق، فمن هما النجمتان اللتان ارتدتاه؟
تعتبر النجمة هيفاء وهبي سباقة في اقتناص هذه الصيحة وقد ارتدت هذا الفستان الرائع وتبعتها الإعلامية هيلدا خليفة التي ارتدت الفستان وحملت معه حقيبة للمصممة اللبنانية سارة بيضون. كل واحدة نسقته بطريقة مختلفة فهيفاء ارتدت معه جزمة عالية طويلة أظهرت طول ساقيها.
أما هيلدا فلقد اتسمت إطلالتها بالرقي وأضافت لمسة دفء مع الكلاتش الملون الذي اضفى حيوية على إطلالتها. لا يمكن القول أي إطلالة الأجمل لأن كل واحدة ارتدته بما يناسب شخصيتها.
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من اشتهر بتصميم هذا الخط من الملابس؟
من المعلوم أن دار شياباريللي كانت السباقة في تصميم مجموعة راقية مستوحاة من العالم الكوني من نجوم وكواكب في العام 2016 ، أما بالنسبة للملابس الجاهزة فلقد صممت إليزابيتا فرانكي أجمل فساتين التول المزدانة بنجوم ذهبية وأطلقت هذا الموسم فستاناً مطبعاً بالنجوم.
وقد تفنن المصممون في ابتكار بلوزات وتنانير جمبسوت مستوحاة من النجوم ومنها "تمبرلي لندن" للمصممة البريطانية أليس تمبرلي ونورما كمالي وباكو رابان وزيمرمن و"ذي أتيكو" وميوميو ونيدلز أند ثريد.
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ومن أجمل المجوهرات التي رأيناها مستوحاة من النجوم والمجرات نذكر شانيل وسليم مزنر وماريا تاش.
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أما بالنسبة لأكسسوارات الرأس كالقبعات والتيجان والمشابك فليس هناك أفضل من تصاميم المبدعة جنيفر بيهر التي تعتمد خط الفنتدج في كل ما تصممه فتمزج ما بين أسلوب ثلاثينات القرن الماضي بنفحة معاصرة.