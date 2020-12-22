شائعات عن تسببه في خلافات مع ابنها.. حكاية «حب» هنا شيحة ومحمود شاهين

علاقات و مجتمع

تصريح ناري خرجت به الفنانة إلهام شاهين أكدت فيه وجود علاقة عاطفية بين نجل شقيقها محمود شاهين، وبين الفنانة هنا شيحة، ولكنها عادت وتراجعت عن كلامها نافية علمها احتمالية ارتباط الثنائي بشكل رسمي، ولا تزال الأنباء تنتشر حول علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين، آخرها هو وجود خلافات بني هنا ونجلها الأكبر الذي لم يعد يحتمل علاقات والدته بداية من ارتباطها بـ أحمد فلوكس، وانفصالها عنه وصولا إلى محمود شاهين.

قصة هنا شيحة ومحمود شاهين

ظهر الثنائي للأضواء حينما دخلا معا على الرد كاربت أكثر من مرة خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، ولكن لم يعلق أيا من الطرفين على حقيقة وجود علاقة طافية بينهما، واكتفيا بالصمت، وهو ما جعلهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مغردون عن سر العلاقة التي تجمع هنا شيحة ومحمود شاهين.

وكان لهنا شيحة رد فعل غير متوقع عند سؤالها عن حقيق وجود علاقة عاطفية تجمعها بمحمود شاهين، فما كان منها إلا أن تركت مذيعة البرنامج ورحلت بعيدا مكتفية بالصمت، لم تنف أو تؤكد.

ويأتي ذلك بعد ظهور الثنائي بشكل متكرر في فاعليات مختلفة، حيث رقصا معا على أغنية «حتة من الخيال»، وشاركته هنا شيحة الاحتفال بعيد ميلاده، وجرى تسريب فيديو لـ«شاهين» يحتضن خلاله «هنا»، كل ذلك دفع جمهور الفنانة إلى التفكير كثيرا في طبيعة علاقتهما.

من هو محمود شاهين؟

جدير بالذكر أن محمود شاهين هو نجل الفنان أيمن شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، الذي قرر اعتزال الفن مبكرًا، ويعمل مساعد مخرج في المجال الفني، ويصغر الفنانة هنا شيحة بحوالي 10 أعوام، وتعرف على هنا خلال مسلسل شاهد عيان.