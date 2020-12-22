أسباب معاناة البرد بعد الاستيقاظ من النوم ونصائح للتغلب عليها

صحة

نشعر بالبرد القارص خلال فصل الشتاء في الليل وفور الاستيقاظ من النوم، ولا نقوى على النهوض من الفراش في الصباح الباكر، ولذلك عدد من الأسباب العلمية ترجع أساسًا إلى عوامل داخلية وليس في محيطك.

لماذا أصاب بالبرد عندما أنام؟

تصاب بالبرد عند النوم بسبب درجة حرارة الجسم، عادة ما تكون من 36 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية، ولكنها تنخفض درجة أو درجتين بين خلال الليل، وهذه استجابة طبيعية بسبب قلة التعرض للضوء ما يتيح لجسمك معرفة أن الوقت قد حان للراحة.

يتيح انخفاض درجة الحرارة الحصول على نوم جيد ليلاً، وفقًا لـ Web MD، وفي النهار، يرسل الضوء الطبيعي أو الاصطناعي إشارات إلى منطقة ما تحت المهاد في الدماغ والتي تنبه بدورها ساعة الجسم الطبيعية لمعرفة أن الوقت قد حان للاستيقاظ.

ما الذي يسبب البرد ليلاً؟

على الرغم من أن هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم غالبًا ما يكون بمثابة دفع مفيد نحو النوم، إلا أنه قد يكون هناك أحيانًا شعور آخر بالبرودة في الليل لأسباب خاصة ببعض الحالات الطبية:

فقر الدم

فقر الدم حالة شائعة جدًا وتحدث عندما يكافح جسمك لتكوين خلايا دم حمراء كافية لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. سيؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب المنتظم وعدم انتظام ضربات القلب والشعور بالبرد غالبًا.

قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)

يحدث هذا عندما تكافح الغدة الدرقية (غدة في قاعدة عنقك) لتوليد أو معالجة هرمون الغدة الدرقية. الشعور بالبرد هو عرض منتظم لقصور الغدة الدرقية. ومع ذلك، فإن زيادة الوزن، وسقوط الشعر، والإمساك أعرا قصور الغدة.

اضطراب الأوعية الدموية

إذا كانت مشكلتك الرئيسية هي برودة اليدين والقدمين في الليل، فقد يكون هذا بسبب تدفق الدم. يرجع سبب برودة القدمين في الليل أحيانًا إلى اضطرابات التخثر أو ضيق الأوعية الدموية أو تقلصات الشرايين.

مرض السكري

هناك سبب محتمل آخر للشعور بالبرودة ليلًا وهو مرض السكري. على الرغم من أنه من غير المحتمل فإن تلف الكلى الناتج عن مرض السكري يؤدي إلى الشعور بالبرودة طوال الوقت والغثيان وضيق التنفس وتورم اليدين والقدمين.

أي نوع من نقص الفيتامينات يجعلك تشعر بالبرد؟

قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 أو الحديد إلى الشعور بالبرد. يمكن العثور على فيتامين ب 12 في الدجاج والبيض والأسماك، بينما يوجد الحديد بشكل أفضل في الخضروات الخضراء، مثل السبانخ والفاصوليا والبروكلي.

يمكن أن يساعدك تناول هذه الفيتامينات بانتظام على البقاء دافئًا ولكن أيضًا يمنع مشاكل مثل قصور الغدة الدرقية وفقر الدم، الحديد هو معدن أساسي يساعد خلايا الدم الحمراء في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ما يوفر الحرارة والعناصر الغذائية الأخرى لكل خلية في نظامك.

كيف أتوقف عن الشعور بالبرد في الليل؟

بشكل عام من الأفضل تسليح جهازك المناعي عن طريق تناول الفيتامينات بانتظام وتحسين نمط حياتك. يمكن تقليل بعض المشكلات، مثل اضطراب الأوعية الدموية، عن طريق الإقلاع عن التدخين. كما أن التأكد من أنك تتمتع بوزن صحي سيساعدك في الحفاظ على درجة حرارة جيدة طوال الليل.