أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده.. وتتلقى عروض زواج: مش عايزة عروسة ليه؟

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد شقيقها أنس نصري، بمشاركة صورة له وتحدثت خلالها عن العلاقة القوية التي تجمعهما.

وأرفقت أصالة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، «أنت وأنا مو بسّ إخوه، نحنا سوا متل التوأم متلّ آدم وعلي، وقتنا وشغلنا وضحكنا وسفرنا وكتير كتير غيرهم نحنا بنعيشه مع بعض».

وتغزلت الفنانة في شقيقها، قائلةً «أنت سنيني أخي وسندي وحُبّ ماله حدود .. كلّ سنة وأنت بخير يا روحي أنت».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم، متبادلين التهانئ والمباركات، وكان من أبرزها «يخليكم لبعض يارب ويخليلك ادم وعليك وكل أهلك وحبايبك، ويخليك لنا ياروحي أنتي، بيشبهك كتير، أخوكي متجوز، مش عايزة عروسة ليه، فكرته حبيبك أو صديقك مو أخوكي».

وكانت أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر 14 عامًا، وأنجبت منه طفليها، عقب 4 أشهر من الأحاديث الغامضة بشأن توتر علاقتها بزوجها السابق، إذ قالت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كاشفة عن انتهاء علاقتهما، «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي».

«أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي»، بهذه العبارة واصلت الفنانة السورية الحديث عن انتهاء علاقتها بالعريان، متابعة «وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف».

وكانت اختتمت الفنانة السورية أصالة نصري حديثها عن علاقتها السابقة بزوجها طارق العريان، عبر منشورها، «ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».