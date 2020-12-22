بعد إلزامه بنفقة سمية الخشاب.. أحمد سعد ببدلة قطيفة: no comment

علاقات و مجتمع

حكمت محكمة أسرة سيدي جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، لصالح الفنانة سمية الخشاب بـ270 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من طليقها الفنان أحمد سعد، وذلك بعدما أقامت ضده سمية الخشاب دعوى قضائية قضية حملت رقم 1939 لسنة 2019 بمحكمة الأسرة بمحل سكنها، وطالبت سمية الخشاب بالنفقة ومستحقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد بعد تضررها ماديًا ونفسيًا.

وعلق أحمد سعد على هذا الحكم على طريقة الخاصة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشر صورة له ببدلة قطيفة، ونظارة شمسية سوداء، وكتب عليها: no comment باللغة الإنجليزية أي لا تعليق.

وكانت سمية الخشاب قد شاركت جمهورها عقب الحكم مباشرة بـ فيديو وهي ترقص وذلك عبر «إنستجرام»، وكتبت في تعليقها على الفيديو إنها تشعر بالسعادة، وربط الجمهور بين رد فعلها والحكم لصالحها.

قصة خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

يذكر أنه الفنان أحمد سعد قد تزوج من سمية الخشاب عام 2018، إلا أن الزيجة لم تستمر، وكشفت سمية الخشاب فورا عقب انفصالها عنه عن تعرضه لعنف على يديه، وأنها كانت أن تفقد الطحال بسبب، وكان شديد العصبية والعنف معها ما جعلها تطلب الطلاق بعد قصة حب ليست طويلة وثقت لحظات رومانسية بين الثنائي.

وبعد الانفصال تبادل الطرفان الاتهامات والتراشق بالألفاظ، على القنوات الفضائية، ولكنهما عادا وتصالحا من جديد، إلا أن سمية الخشاب رفض عرض محامي أحمد سعد الأخير للتصالح، وطلبت من المحكمة استكمال إجراءات محاكمة أحمد سعد على الضرر النفسي والجسدي الذي وقع عليها خلال فترة زواجهما، وبالفعل حكمت لها المحكمة.

وجاء في تفاصيل الحكم، إلزام سعد بدفع مبلغ مجمله 270 ألف جنيه، وتفصيلا 30 ألف جنيه عن 3 أشهر، و10 آلاف جنيه عن كل شهر خلال سنتين.