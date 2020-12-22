احم نفسك في الشتاءِ.. نصائح للوقاية من كورونا والفيروسات الأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يجمع العلماء على أن فصل الشتاء هذا العام، يمثل التحدي الأخطر، لأننا نواجه العديد من الفيروسات وتحديدا كورونا الذي يهدد العالم بأسره في ظل ظهور سلالة جديدة، إضافة إلى الإنفلونزا الموسمية التي يتشابه أعراضها مع أعراض كوفيد-19، ناهيك عن أن الفيروسات تنشط في الشتاء.

ولكن كيف تحمي نفسك من كورونا والفيروسات الأخرى في الشتاء؟، هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية.

هل ينتشر كورونا بشكل أسرع في الشتاء؟

من المرجح أن تعيش الفيروسات خارج الجسم في درجات الحرارة الباردة، تقول المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في المملكة المتحدة (SAGE) إن 4 درجات مئوية هي درجة الحرارة المثلى لفيروس كورونا.

أيهما أسرع انتشارا في الشتاء.. كوفيد أم نزلة البرد؟

الخبر السيئ هو أن هناك بعض التداخل بين أعراض مرض كوفيد ومرض أقل خطورة مثل البرد أو الإنفلونزا، ولكن الخبر السار هو أن غالبية الناس سيكونون بخير ولن يحتاجوا للذهاب إلى المستشفى.

نصائح مهمة للوقاية من الفيروسات

- ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بنظافة اليدين، لقد أصبحنا أكثر وعيًا بهذا ومن المحتمل أن يكون أكثر أهمية خلال فصل الشتاء.

-الغسيل المنتظم بالماء والصابون جيد.

- استخدم جل اليدين الكحولي.

- يجب أن يستمر التباعد الاجتماعي.

- ارتداء أقنعة الوجه أيضًا لزيادة سلامتنا.

- لا تفترض أن كل نزلة برد هي كورونا، لأن الذعر بشأن كل عرض يمكن أن يسبب ضغوطًا غير ضرورية، لذلك كن يقظًا واطلب المشورة الطبية.

- افحص هذه الأعراض، الحمى والسعال والتغير في حاسة الشم أو التذوق، إذا كانت لديك، اعزل نفسك واخضع للفحص.

كيف يمكن تقليص فرص الإصابة بالفيروسات؟

هناك بعض الطرق البسيطة للحفاظ على صحتك وتقوية جهاز المناعة لديك، تنطبق هذه النصائح على مدار السنة، بما في ذلك الشتاء:

- انتبه إلى تناول الطعام الصحي قدر الإمكان لأن الحصول على تغذية كافية يساعد جسمك على البقاء بصحة جيدة بشكل عام.

- حاول ممارسة أكبر قدر ممكن من النشاط البدني لأن هذا يعزز صحتك العقلية والجسدية.

- احصل على قسط من النوم، غالبًا ما نتجاهل مدى أهمية ذلك، لكن النوم الجيد له تأثيرات طويلة المدى على صحتنا الجسدية، ويحسن صحتنا العقلية، ويساعد في دعم جهاز المناعة.

ماذا يجب أن آكل وأشرب؟

للأسف لا توجد أطعمة معجزة للوقاية من المرض، ولكن هناك أشياء صغيرة يمكننا القيام بها:

- شرب الكثير من الماء أمر ضروري.

- يجب الحصول على أكبر قدر ممكن من فيتامين (د) الآن بعد أن نقضي المزيد من الوقت في المنزل، سيجعل الشتاء فرصنا في الحصول على ضوء الشمس الطبيعي أقل احتمالية، وبينما يمكن العثور على فيتامين د بكميات صغيرة في الأسماك الزيتية والبيض، فمن المستحسن تناول مكمل غذائي.

- تناول فيتامين سي لتعزيز المناعة بأكبر قدر ممكن، لدوره في مكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد ومعظم الأمراض الفيروسية.