5 خطوات بسيطة تخلصك من احتباس الماء في الجسم.. اتبعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت فرح شرف الدين

‎يحدث احتباس الماء عندما تتراكم السوائل الزائدة داخل جسمك، ويُعرف أيضًا باسم احتباس السوائل أو الوذمة، ويحدث في أثناء الدورة الدموية أو داخل الأنسجة والتجاويف.

ويمكن أن يسبب هذا الاحتباس تورما في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين، وهناك أسباب عدة لحدوث ذلك، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان:

- ‎تعاني بعض النساء من احتباس الماء أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية.

- ‎قد يتأثر أيضًا الأشخاص غير النشطين بدنيًا، مثل طريح الفراش أو الجلوس في رحلات طويلة.

‎- يمكن أن يكون أحد أعراض حالة طبية خطيرة مثل أمراض الكلى أو قصور القلب، لذا إذا كنت تعاني من احتباس الماء بشكل مفاجئ أو شديد، فاطلب العناية الطبية على الفور

‎- في الحالات التي يكون فيها التورم خفيفًا ولا توجد حالة صحية أساسية، قد تتمكن من تقليل احتباس الماء ببعض الحيل البسيطة، وهي كالتالي:

‎ ‎1-تقليل تناول الملح

‎يرتبط الصوديوم بالماء في الجسم ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل وخارج الخلايا، لكن إذا كنت تتناول وجبات غنية بالملح، مثل العديد من الأطعمة المصنعة، فقد يحتفظ جسمك بالماء. في الواقع، هذه الأطعمة هي أكبر مصدر غذائي للصوديوم.

والنصيحة الأكثر شيوعًا لتقليل احتباس الماء هي تقليل تناول الصوديوم.

‎2- تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم

‎المغنيسيوم معدن مهم جدا في الواقع، يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي ويحافظ على عمل الجسم، لذلك فإن زيادة تناول المغنيسيوم قد يساعد في تقليل احتباس الماء.

ووجدت إحدى الدراسات أن 200 مللج من المغنيسيوم يوميًا، قللت من احتباس الماء لدى النساء المصابات بأعراض ما قبل الدورة الشهرية

‎تشمل المصادر الجيدة للمغنيسيوم المكسرات والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية والخضراء، كما أنه متوفر كمكمل.

‎3- زيادة تناول فيتامين ب 6

‎ فيتامين ب 6 هو مجموعة من الفيتامينات ذات الصلة، فهي مهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء وتؤدي العديد من الوظائف الأخرى في الجسم، وثبت أنه يقلل من احتباس الماء لدى النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية

‎تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B6 الموز والبطاطس والجوز واللحوم، يمكنك أيضًا شراء مكملات فيتامين ب 6 من الصيدلية.

‎4- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

‎البوتاسيوم معدن يقوم بالعديد من الوظائف المهمة؛ فهو يساعد في إرسال الإشارات الكهربائية التي تحافظ على عمل الجسم، وقد يفيد أيضًا صحة القلب، ويبدو أن البوتاسيوم يساعد في تقليل احتباس الماء بطريقتين، عن طريق خفض مستويات الصوديوم وزيادة إنتاج البول.

ويعد الموز والأفوكادو والطماطم أمثلة على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

‎5- تجنب الكربوهيدرات المكررة

‎تناول الأطعمة المعززة بالكربوهيدرات المكررة يرفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي يرفع نسبة افراز هرمون الانسولين ما يؤدى لاحتفاظ الجسم بأملاح من خلال إعادة امتصاصه في الكليتين، ومن ثم احتباس مزيد من السوائل في الجسم لذلك يفضل استبدال النشويات المكررة كالدقيق الأبيض، والشوفان، أو القمح الكامل.