بعد تحوله جنسيا.. «حلق» ابن هشام سليم يثير الجدل مجددا

لايف ستايل

عاد نور سليم، نجل الفنان هشام سليم إلى إثارة الجدل في أحدث ظهور له، بسبب ارتدائه حلق في أذنه اليمني، خلال صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر نور بأزياء شتوية، تتضمن سترة سوداء ممزوجة باللون الأزرق، مع قميص منقوش باللون الأخضر، وحلق في أذنه، خلال جلوسه داخل سيارة بجوار شاب.

نور هشام سليم: طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه

ويأتي ذلك بعد تعرضه لانتقادات عدة في أكتوبر الماضي، بارتدائه حلق في أذنيه، في صورة له بأزياء صيفية عبر «إنستجرام»، ليرد على موجة الانتقادات بمقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا بسخرية: «كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كده، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه».

وأضاف: "وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كده خلاص كل اللي عملته اتمسح؟، كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي".

جاء رده بعد موجة واسعة من الانتقادات، من بينها: «بلاش الحلق اللي أنت لابسه ده»، و«أقلع الحلق ده»، و«أيه اللي أنت عامله ده يا نور».

نور هشام سليم، كان صدم أوساط السوشيال ميديا عندما أعلن والده أنه تحول جنسيا من أنثى تدعى نورا إلى ذكر يدعى «نور»، تعرض بعدها لانتقادات عديدة ولكنه أثنى على والده الذي سانده في هذه الخطوة ولم يقف أمامه.