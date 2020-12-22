عبير صبري ترد على انتقاد تقبيلها لزوجها على «الرد كاربت»: إيه المشكلة؟

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة عبير صبري لأول مرة عن جرأتها خلال ظهورها مع زوجها المحامي أيمن البياع، في الفاعليات الفنية المختلفة، وعلى الرد كاربت، وعلقت كذلك على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب تقبيلها له على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع برنامج et بالعربي.

ونشرت صفحة البرنامج مكالمة عبير صبري، والتي ردت على الانتقادات التي طالتها، قائلة إن اللحظات الرومانسية وتقبل الثنائيات لبعضهم البعض في المهرجانات الفنية أمر متعارف عليه عالميا بشكل كبير، ولكن حينما يحدث في مصر أو الدول العربية يتعرض الفنان لانتقادات كثيرة بسبب تلك الأمور أو الجرأة.

وأضافت عبير أنه لا عيب من إظهار الحب والرومانسية، "وعادي بنبوس بعض في البيت وعلى الرد كاربت إيه المشكلة".

من هو أيمن البياع زوج عبير صبري؟

يذكر أن الفنانة عبير صبري تحدثت من قبل عن زوجها المحامي أيمن البياع، فهو يحمل الجنسية الفلسطينية، وقالت عنه إنه شخصيته قوية وغيور عليها، ولد وعاش 18 عاما في مصر، أكمل دراسته في الإمارات العربية المتحدة قبل أن ينتقل إلى أمريكا ويحصل منها على الدكتوراه في القانون المدني.

وبدأ أيمن البياع حياته بسيطا، قبل أن يمتلك شركة لها أفرع في مصر والإمارات ولبنان، وحصل على الجنسية الإنجليزية لاستثماراته في جزر الكاريبي، وكان زواجه من الفنانة عبير صبري، بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها وكان ذلك في صيف عام 2018، حيث فاجأت جمهورها بـ «فوتوسيشن» رومانسي مع زوجها أيمن البياع، ومنذ هذا الحين وهي تنشر لحظاتهما الرومانسية على السوشيال ميديا، وتعبر له دوما عن حبها له، وكانت قد التقته مصادفة، قبل أن يحدث إعجاب من الطرفين ويرتبطان، ثم يتزوجان رسيما.