لايف ستايل

بملاية لف وياشمك بترتر.. سلمى الشيمي تستمر في إثارة الجدل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

لايف ستايل

سلمى الشيمي

عادت الموديل سلمى الشيمي المعروف إعلاميا بـ«فتاة سقارة» لإثارة الجدل، بسبب إطلالتها الأخيرة، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتضم تلك الصور إلى قائمة إطلالات «المثيرة الجدل».

سلمى الشيمي: «حظي إني مكنتش في عصرهم»

أطلت سلمى، بفستان أسود «أوف شولدرز»، والذي تميز بأنه متوسط الطول وغير منقوش، وبأكمام من الدانتيلا السوداء الشفافة، مع ملاية لف وياشمك أسود مزين بـ«ترتر» كبير الحجم بألوان مختلفة، ومكياج سموكي، فضلا عن اختيارها تسريحة شعر انسيابية تُظهر طول شعرها، معلقة: «حظي إني مكنتش في عصرهم».

9ae609622c.jpg

وسببت تلك الجلسة حالة واسعة من الجدل، حيث حازت على مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «حظك إنك عايشة في زمانا.. علشان مكنتش في زمان عمليات تجميل وشد ونفخ»، و«لو كنتي في عصره، كانت ريا وسكينة خلصوا عليكي»، و«شكلك بتحبي إثارة الجدل واللبس المفتوح».

 

aaeea7e6ec.jpg

8679119006.jpg

إطلالات سلمى الشيمي المثيرة للجدل

وسبق هذه الإطلالة، عدة أزياء وجلسات تصوير مثيرة للجدل، من بينها ارتدائها منذ عدة أيام فستان لامع باللون الفضي، وبفتحة صدر كبيرة، فضلا عن أنه بفتحة جانبية طويلة، مع اعتماد على المكياج سموكي والكونتورنج والشعر المنسدل مزين بتاج فضي كبير الحجم.

a5ec2adb93.jpg

ومنذ عدة أسابيع، نشرت سلمى الشيمي جلسة تصوير لها ببيجامتين «هوت شوت»، باللونين الأحمر والأبيض، مع «هوت شورت» أسود مزين بنقوش ملونة، معلقة عبر حسابها على فيس بوك: «مين هو فريقك المفضل»، لتثير تلك الصور كثير من الجدل بسبب جرأتها.

9b4725a035.jpg

وكانت سلمى الشيمي أثارت حالة واسعة من الجدل منذ عدة أسابيع، بسبب جلسة تصوير بالقرب من هرم سقارة، وأطلت خلالها بفستان قصير باللون الأبيض، المزين بنقوش فرعونية، والذي تميز أنه بدون أكمام أو أكتاف، مع إكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأحمر والأسود.

كانت هذه تفاصيل خبر بملاية لف وياشمك بترتر.. سلمى الشيمي تستمر في إثارة الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا