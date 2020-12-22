بملاية لف وياشمك بترتر.. سلمى الشيمي تستمر في إثارة الجدل

لايف ستايل

عادت الموديل سلمى الشيمي المعروف إعلاميا بـ«فتاة سقارة» لإثارة الجدل، بسبب إطلالتها الأخيرة، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتضم تلك الصور إلى قائمة إطلالات «المثيرة الجدل».

سلمى الشيمي: «حظي إني مكنتش في عصرهم»

أطلت سلمى، بفستان أسود «أوف شولدرز»، والذي تميز بأنه متوسط الطول وغير منقوش، وبأكمام من الدانتيلا السوداء الشفافة، مع ملاية لف وياشمك أسود مزين بـ«ترتر» كبير الحجم بألوان مختلفة، ومكياج سموكي، فضلا عن اختيارها تسريحة شعر انسيابية تُظهر طول شعرها، معلقة: «حظي إني مكنتش في عصرهم».

وسببت تلك الجلسة حالة واسعة من الجدل، حيث حازت على مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «حظك إنك عايشة في زمانا.. علشان مكنتش في زمان عمليات تجميل وشد ونفخ»، و«لو كنتي في عصره، كانت ريا وسكينة خلصوا عليكي»، و«شكلك بتحبي إثارة الجدل واللبس المفتوح».

إطلالات سلمى الشيمي المثيرة للجدل

وسبق هذه الإطلالة، عدة أزياء وجلسات تصوير مثيرة للجدل، من بينها ارتدائها منذ عدة أيام فستان لامع باللون الفضي، وبفتحة صدر كبيرة، فضلا عن أنه بفتحة جانبية طويلة، مع اعتماد على المكياج سموكي والكونتورنج والشعر المنسدل مزين بتاج فضي كبير الحجم.

ومنذ عدة أسابيع، نشرت سلمى الشيمي جلسة تصوير لها ببيجامتين «هوت شوت»، باللونين الأحمر والأبيض، مع «هوت شورت» أسود مزين بنقوش ملونة، معلقة عبر حسابها على فيس بوك: «مين هو فريقك المفضل»، لتثير تلك الصور كثير من الجدل بسبب جرأتها.

وكانت سلمى الشيمي أثارت حالة واسعة من الجدل منذ عدة أسابيع، بسبب جلسة تصوير بالقرب من هرم سقارة، وأطلت خلالها بفستان قصير باللون الأبيض، المزين بنقوش فرعونية، والذي تميز أنه بدون أكمام أو أكتاف، مع إكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأحمر والأسود.