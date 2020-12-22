كيف تجعل طبق السلطة غنيا بالفيتامينات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يجمع خبراء التغذية على أنه ليس هناك أهم من طبق السلطة في أي نظام غذائي لما يحتويه من العديد من المغذيات والفيتامينات، التي تحسن من الجهاز المناعي وتفيد في التمثيل الغذائي وباقي الوظائف الحيوية.

وأوضحت أخصائية التغذية لورا جيفرز أن هناك بعض النصائح، التي تجعل طبق السلطة أكثر صحة وفائدة، مثل الاعتماد بشكل أكبر على الخضروات الداكنة بدلا من الفاتحة، وذلك لأنها تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين "سي" وحمض الفوليك والبوتاسيوم، ويعتبر الجرجير والسبانخ من الخضروات الجيدة، وذلك لأنها غنية بالكاروتين ومضادات الأكسدة.

ومن الأفضل أن تحتوي السلطة أيضا على الكرنب أو الملفوف الأحمر أو البروكلي أو الكرفس، ومكسرات كالجوز أو اللوز وهو ما يوفر المزيد من الفيتامينات والألياف، مع العلم أنه كلما كانت الألوان أكثر كانت السلطة أفضل من الناحية الصحية، وبالتالي فإنه يمكن إضافة الفلفل الملون والطماطم والبصل الأحمر والرمان والأفوكادو والشمندر والبنجر وكذلك الذرة والبازلاء، ومما يزيد من فائدة طبق السلطة وجود البروتين مثل الحمص والعدس والبيض والدجاج واللحوم قليلة الدهون والسمك.