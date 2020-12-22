«بابا فانغا» العرافة التي تنبأت بـ11 سبتمبر ومحاولة اغتيال بوتين

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تحول فقدان البصر الذي أصاب البلغارية بابا فانغا، وهي في الثانية عشرة من عمرها، من نقمة إلى نعمة، وربما لم يكن يدر في خلدها أن هذا الفقد ستعوضه بأشياء أكبر تمثلت في تنبؤات أذهلت العالم.

ومن توقعات بابا فانغا المذهلة في 1989 تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي من "طائرتين"، وهو ما حصل بالفعل في 11 سبتمبر 2001، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول "قدرات" هذه المرأة.

وعلى الرغم من وفاتها في 1996 عن 85 عاما، فقد سبق أن توقعت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك تزايد عمليات تنظيم داعش في أوروبا، وهو ما تحقق بالفعل.

وبحسب تقرير لسكاي نيوز عربية، فقد فقدت فانغا التي ولدت في 1911، بصرها في عمر مبكرة، بينما كانت تلعب مع أبناء عمومتها، عندما ضربتها عاصفة رفعتها في الهواء وألقتها في حقل مجاور، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، الخميس.

وتقول الروايات إنه عندما حاولت فتح عينيها واجهت صعوبة في ذلك، بسبب الأتربة التي دخلت إليهما. وفشلت 3 عمليات أجريت لها لاحقا في استعادة بصرها، وأرسلت بعد ذلك إلى مدرسة للمكفوفين.

وعاشت فانغا، التي ولدت في حقبة الإمبراطورية العثمانية إبان سيطرتها على مقدونيا الحالية، حياة فقيرة، وتوفيت والدتها وهي في الثالثة من عمرها، بسبب مضاعفات صحية بعد ولادة مبكرة لأحد أبنائها.

ولم تفقد فانغا والدتها فحسب، فقد تخلى عنها والدها أيضا، قبل أن يتمكن مقربون من عائلتها من إعادته إليها وهي في السابعة من عمرها، حيث تزوج من امرأة ما لبثت أن توفيت خلال الولادة.

وبدأت قصة المرأة في التنبؤ حين كان الناس يتدفقون إلى منزلها المتواضع طلبا للشفاء، حيث كانت تحدثهم عن مستقبلهم، وكان كثيرا مما تحدثهم به يحدث بالفعل، الأمر الذي أثار فضولهم.

ومع مرور الوقت، طبقت شهرة المرأة الآفاق، وبات يأتيها الناس من كل مكان لكي يتعرفوا على مستقبلهم، وقد بلغ ذلك ذروته حين توقعت أحداث 11 سبتمبر، لتزداد ثقة مريديها بها.

ومن بين ما توقعته فانغا لعام 2019، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيكون هدفا لمحاولة اغتيال، في حين تنبأت بأن تشهد أوروبا انهيارا اقتصاديا في 2020.

وقالت المرأة قبل وفاتها، إن الرئيس الأميركي الذي سيحكم الولايات المتحدة في 2019، وهو دونالد ترامب حاليا، سيصاب بمرض غامض، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إصابته بسكتة دماغية.