الامارات | ما وضع الأطفال أمام سلالة كورونا الجديدة؟.. علماء في بريطانيا يحاولون الإجابة

شكرا لقرائتكم خبر عن ما وضع الأطفال أمام سلالة كورونا الجديدة؟.. علماء في بريطانيا يحاولون الإجابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال علماء، أمس الاثنين، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بسرعة في بريطانيا تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضين للإصابة بهذه السلالة مثل الكبار، خلافاً للسلالات السابقة للفيروس.

وأشار علماء من المجموعة الاستشارية للتهديدات الفيروسية الجديدة والناشئة للجهاز التنفسي الحكومية التي تتابع السلالة الجديدة - في إيجاز للصحافيين عن أحدث النتائج - إلى أنها أصبحت سريعاً السلالة السائدة في جنوب بريطانيا، وإنها قد تنتشر سريعاً أيضاً في أرجاء البلاد.

وقال بيتر هوربي، وهو أستاذ للأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ويرأس المجموعة الاستشارية: «لدينا الآن ثقة كبيرة في أن هذه السلالة لديها بالفعل صفة انتقال أكبر مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس في المملكة المتحدة».

بينما ذكر أستاذ وعالم الأوبئة والأمراض المعدية في لندن إمبريال كوليدج وعضو المجموعة الاستشارية، نيل فرجسون، أن «هناك إشارة إلى أن لديها (السلالة الجديدة) ميلاً أعلى لإصابة الأطفال».

وأضاف «لم نثبت أي نوع من السببية بخصوص ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات... لا نزال بحاجة إلى جمع مزيد من البيانات لنرى كيف تتصرف».

وقالت ويندي باركلي، وهي أستاذة أخرى في المجموعة الاستشارية ومتخصصة في علم الفيروسات في لندن إمبريال كوليدج إن من بين الطفرات في السلالة الجديدة تغيرات في طريقة دخولها الخلايا البشرية التي قد تعني «أن الأطفال، ربما قد يكونوا معرضين كذلك للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين».

وتابعت «بالتالي، من المتوقع أن نرى إصابة عدد أكبر من الأطفال».

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