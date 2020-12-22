إحصائيات صادمة: حالة طلاق في مصر كل دقيقتين و106 زيجات كل ساعة

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كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائيات الزواج والطلاق في مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وتحدث بركات عن حالات الطلاق والزواج ونسبتها بالنسبة للفئات العمرية وتوزيعها بالنسبة للريف والحضر، وكشف أيضًا عن تفاصيل حالات الطلاق والزواج التي تشهدها مصر وأيضًا حالات الطلاق التي تقع في المحاكم بأحكام قضائية وحالات الطلاق التي تحدث بشكل عادي عند المأذون وبدون اللجوء لمحكمة الأسرة، والعدد الحقيقي لقضايا الخلع في مصر.

إحصائيات الزواج والطلاق نرصدها لكم كما يلي:

-حالات الزواج زادت في عام 2019 وبلغت 920 ألف حالة مقابل 880 ألف حالة في 2018.

-مصر تشهد في كل دقيقة 1.8 حالة زواج و106 حالات زواج في الساعة و2542 حالة زواج يوميًا.

-كل شهر يشهد 30900 حالة زواج.

-أعلى نسبة زواج كانت في الفئة العمرية من 20 لأقل من 25 عاما بالنسبة للإناث بنسبة 36%.

-نسبة الزواج في الريف أعلى من نسبته في الحضر.

إحصائيات الطلاق في مصر

-ارتفاع معدل الطلاق في 2019 ووصوله لـ225 ألف حالة مقابل 211 ألف حالة في 2018.

-مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين و20 ثانية و27 حالة طلاق في الساعة و651 حالة يوميا و7900 حالة طلاق شهريًا.

-هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج «معدل غير مقلق حيث تسبق مصر في هذا المعدل مثل بعض الدول الأوروبية والعربية مثل فرنسا التي يقابل فيها كل 100 حالة زواج 52 حالة انفصال».

-أعلى فئة عمرية للطلاق في الرجال من 30 لـ35 ونفس الفئة العمرية للإناث.

-النسبة الأقل للطلاق من سن 18 لـ20 عاما.

-نسبة الطلاق تقل في عمر 65 عاما فأكثر.

-إجمالي أحكام الطلاق النهائية بلغت 11800 حكم قضائي بالطلاق منها 1500 حالة طلاق خلعًا و225 ألف حالة طلاق عادي.

-نسبة الطلاق في الريف أقل من الحضر.