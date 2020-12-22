زواجهما تحول من مشهد لحقيقة.. قصة حب صلاح ذو الفقار وزهرة العلا

علاقات و مجتمع

داخل استديو تصوير فيلم «رد قلبي»، تعرف الفنان صلاح ذو الفقار، على الفنانة زهرة العلا، ليقع بغرامها منذ اللحظة الأولى التي شاهدها بها، ليقرر تحويلها على الفور لزواج قائم على التناغم والحب.

ويتزامن اليوم 22 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان صلاح ذو الفقار الـ27، فقد توفي عام 1993، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية قصة زواجه وارتباطه من الفنانة زهرة العلا.

مشهد تحول لحقيقة: تيجي نحول الفيلم لواقع

بعد سنوات من زواج صلاح ذو الفقار من السيدة نفيسة بهجت، انفصل عنها بعد إنجابه ابنيه «مراد ومنى»، حتى وقع في حب وغرام الفنانة زهرة العلا، وأثناء مشهد زواجهما بالفيلم، قال لها «ما تيجي نحول الفيلم لحقيقة بعد عبارات من الحب والغزل».

وافقت الفنانة الجميلة التي كانت تتميز بجمالها الطاغي وأنوثتها ورقتها على طلب ذو الفقار، وتزوجا وشهد على الزواج الفنان شكري سرحان ومخرج الفيلم، عام 1957.

ومع الحب الشديد الذي جمع بين الثنائي إلا أن هذه الزيجة لم يكتب لها الاستمرار سوى عام واحد، دون أي خلافات، وقد تشاركا في العديد من الأفلام، كفيلم «الرباط المقدس»، وفيلم «جميلة أبو حريد»، مع الفنانة ماجدة.

ابنة زهرة العلا: والدتي بكت على وفاة صلاح ذو الفقار

وبعد الانفصال ظل الثنائي على تودد وعلاقة صداقة كبيرة، إلى أن بكت عليه بعد وفاته، حسبما ذكرت ابنتها منال، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، قائلة «ماما قالتلي ساعة لما اتجوزته كنت بحبه، وبعد ما انفصلنا خلاص، وبكت عليه لما اتوفى ووقتها والدي اتضايق بسبب الأخبار اللي كانت بتتكتب وقتها».