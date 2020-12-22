ارتدت نفس سترته.. 9 صور لـ مارين الحمر بعد أنباء ارتباطها بـ«بن شرقي»

علاقات و مجتمع

مارين الحمر، اسم بدأ يتداول على نطاق واسع بسبب أنباء ارتباطها بلاعب كرة القدم المغربي والذي يلعب لنادي الزمالك المصري، أشرف بن شرقي، حيث أرجع رواد «تويتر»، وجود علاقة عاطفية بينهما بسبب ظهورها بنفس «السترة» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ومارين الحمر تعمل في مجال الموديلنج، والتميل مع شقيقتها أوشين الحمر، أصول مارين الحمر من والدها مغربية مصرية، بينما والدتها فرنسية، وولدت في مدينة بوردو في فرنسا، وتبلغ مارين من العمر 27 عاما، وتعيش بين فرنسا ودبي، وتزور مصر في الوقت الحالي.

جرأة مارين الحمر

تتسم معظم صور مارين الحمر بالجرأة، وترسم «تاتو»، في صدرها وهو ما يعتبره البعض مخالفا تماما للتقاليد العربية، وتشاركها مع جمهورها ومتابعيها عبر «إنستجرام»، وتفخر بأصولها العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص.

نشرت مارين صورا من مصر مؤخرا في الأهرامات، وخان الخليلي، ونزهة نيلية، ولقطات من زياتها لمصر وذلك عبر «إنستجرام»، وتفاعل معها الجمهور العربي والمصري، لأن أشرف بن شرقي يلعب لـ نادي الزمالك ما يجعلها دوما تحت الأضواء كونه واحدا من قطبي الكرة المصرية.

وتحب مارين السفر، وتنتقل للعيش بين دبي وفرنسا، وزارت مصر، وبالي وجنيف، وتنشر دوما صورا مع شقيقتها التوأم، أوشين الحمر، وقد عملت في التمثيل، ولها أدوار في تليفزيون الواقع الفرنسي، وشهرتها تستمدها من تمثيلها مع شقيقتها التوأم.

تتمتع مارين باللون الأسمر الذي يميز الشرق الأوسط، ولكن على الرغم من ذلك فهي قد خضعت للعديد من عمليات التجميل، مثل حقن الصدر والشفاه وعظام الخد، كما أجرت مارين عملية تجميل الأنف وتجميل الأسنان.

وتعرضت مارين للعنف الأسري، ولكنها لم تصمت عما مرت به، فقد فضحت زوجها السابق جوليان جيرادو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2020 بسبب ضربه المستمر لها.