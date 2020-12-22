محيي إسماعيل يكشف سبب عدم إنجابه: صدمة جت لي من بنات مصر

علاقات و مجتمع

كشف الفنان محيي إسماعيل عن سبب عزوفه عن إنجاب الأطفال، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مشيرًا إلى أن الفتيات المصريات كن السبب في رفضه الإنجاب.

وقال إسماعيل «مخلفتش بناء على صدمة جت من بنات مصر»، لافتًا إلى أن مسألة الشقة من حق الزوجة والصراعات الزوجية في المحاكم كانت السبب في رفضه الإنجاب وأنه عاش مع زوجته المصرية التي عشقها 10 سنوات حتى وفاتها، مؤكدًا أنه أحبها لأنها كانت تشبه والدته في حنانها وطيبة قلبها، مشددًا على أنه ما زال يعشقها.

وأوضح إسماعيل أنه كان يخاف أن يخسر النجاحات التي حققها بسبب أنثى قائلًا: «فيه إنسان بيخاف على حاجات حققها ويخاف تضيع منه من خلال أنثى»، مضيفًا: «الراجل لما بيحب بيفقد المنطق وبيفكر بالعواطف لكن الست لما بتحب بتفكر بالعواطف والمنطق والراجل بيفقد المنطق لما بيحب».

محيي إسماعيل يحذر من المرأة

وحذر إسماعيل من المرأة، مشيرًا إلى أن المرأة التي تستطيع أن تخطط بهدوء يمكنها أن تفقد الرجل توازنه، قائلًا: «قريت في تاريخ العظماء أن سيدات أفقدوهم توازنهم».

وأكد محيي إسماعيل أنه لم يندم على عدم إنجابه أبناء: «عمري في حياتي ماندمت أنا جاي في رحلة وماشي»، محذرًا من الندم وخطورته: «اياكي والزمن ياخدك في الندم وهيفيد بإيه يا ندم».

وتابع: «أنا إنسان عاطفي وادلع المرأة دلع غير عادي واتحول لطفل حينما أحب وأنا شخصية مسالمة مبحبش أدخل في صراعات وطاقتي سيحاسبني عليها الله وأنا لا أفرط فيها».

واستطرد: «متولدتش ثري لكن اتولدت إنسان عنده إرادة وأنا لم أحزن لأني لم أفرح أبدا».