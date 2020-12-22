3 سيدات يتحدثن عن توقعات العام الجديد: «زلازل وأوبئة وسقوط طائرات»

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لم يمر عام 2020 مرور الكرام وشهد أحداثا لم يكن يتوقعها أحد وصلت لدرجة الإغلاق الكامل لكل الدول وإغلاق المطارات في سابقة لم تحدث في أصعب الظروف، بل وشهد انتشار وباء جديد وفقد الملايين وظائفهم وانخفضت دخولهم وتوفي أكثر من مليون إنسان وأصيب الملايين بالفيروس الغامض والذي واكب الإعلان عن اللقاح المضاد له إعلان ظهور سلالة جديدة من الفيروس في عدد من دول العالم، ما جعل الكثيرين ممن يصدقون خبراء الأبراج والفلك البحث عن بادرة أمل في العام الجديد 2021.

«الوطن» ترصد لكم أبرز توقعات خبراء الأبراج لعام 2021:

عبير فؤاد تتوقع أن تكون 2021 سنة انتقالية بها تغيرات كبيرة

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن العام الجديد 2021 ستكون سنة انتقالية وبها تغييرات كبيرة على مستوى العالم، موضحًة أنه من المتوقع أن تظهر أنواع جديدة من الأمراض في العام المقبل، وهذا يتطابق مع ما أعلنت عنه بريطانيا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأضافت، أن العام الجديد هي مرحلة بدأت مصر فيها في 2020، وما زالت مصر مستمرة فيها «إحنا لسه بنسخن»، مشيرة إلى أنه يلاحظ تاريخيا أن السنة التي يظهر فيها الاقتران العظيم تحدث في السنة التي تليها تغييرات عديدة، وعادة التغييرات تكون للأفضل، ولكن ليكون القادم أفضل، فسنمر بمرحلة صعبة.

توقعت بظهور أمراض جلدية جديدة في 2021

وأضافت «فؤاد»، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه من المتوقع أن يظهر أمراض جديدة في عام 2021، ومنها أمراض تصيب الجلد إلى جانب كورونا، لافتة إلى أنها كانت أول من توقعت بظهور مرض خطير يصيب العالم «كورونا»، ولكن لم ينتبه أحد لها، والآن صدقت ما قالته.

خبيرة أبراج: هذه الأبراج الأكثر حظًا في 2021

واعتبرت فؤاد أن ظاهرة اقتران الكواكب، سيكون نذير شؤم على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت أول من تحدثت عن الاقتران العظيم من خلال قناتها على «يوتيوب»، في أول ديسمبر 2019، وعن تأثيره في 2020 و2021، وهو حدث فلكي مهم يحدث كل 19 إلى 20 سنة مرة.

وأضافت، «كون الظاهرة تحدث هذه المرة بعد 800 عام، لتكون أقرب إلى الأرض، فهذا أمر مختلف، ولكن هو حدث يحدث كل 20 سنة مرة، والاقتران بين الكوكبين مهم جدًا، لأنه اقتران كوكبين عكس بعض، فالمشترى هو كوكب الحظ، وزحل هو كوكب النحس»، معتبرة أن هذا الحدث الفلكي تأثيره مستمر منذ بدايته اليوم وحتى نهاية عام 2021، لأنه لوحظ تاريخيا أن العام الذي يحدث فيه الاقتران العظيم تكون فيه مشكلات في الولايات المتحدة، سواء الرئيس الأمريكي الذي يكون معرضا لمرض خطير أو غيره، وهناك جداول تذكر هذا على مواقع أمريكية.

العرافة العمياء تتوقع حدوث كوارث طبيعية في 2021

أما العرافة العمياء ذات الأصول البلغارية، التي رحلت قبل 23 عاما، سبق وأن تنبأت بحدوث مجموعة من الكوارث الطبيعية في 2021، من بينها أمواج وفيضانات وعواصف وزلازل، بجانب ظهور مرض جديد يختلف عن «كوفيد 19»، ويسبب موت عدد كبير من الكائنات الحية، وأخيرا أظهرت إمكانية ظهور حياة على كواكب مختلفة عن الأرض، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

عبير محمود: كوارث وزلازل وبراكين وسقوط طائرت

وتوقعت خبيرة الأبراج والفلك عبير محمود أن يحدث اقتران بين كوكبي زحل والمشتري في نهاية عام 2020 معتبرة أن زحل هو كوكب النحس الأكبر والمشترى هو كوكب السعد الأكبر وأن هذا الحدث لم يتكرر منذ 800 عام، متوقعة أن ذلك سيسبب حدوث تقدم علمي كبير خلال عام 2021.

وتوقعت حدوث هزات أرضية وزلازل وثورات، معتبرة أن هذا عنوان عام 2021 البراكين والزلازل، متوقعة حدوث هزات أرضية عالية وثورات عالية في 2021.

كما توقعت حدوث أمطار غير طبيعية «حاجة مش شوفناها قبل كده وهنوصل للجليد»، متوقعة اكتشاف منظمات إرهابية كبيرة وأن ينقلب السحر على الساحر وأن تقوم هذه المنظمات بعمل انفجارات في أماكن عربية وأماكن سياحية في دول عربية وفي فرنسا.

كما توقعت سقوط طائرات كثيرة في الدول العربية والأجنبية وفضائح في البرلمانات ووباء يصيب الحيوانات الأليفة وأن تحدث فضائح تمس التقاليد والأعراف، واغتيال شخصيات دينية في دول عربية.