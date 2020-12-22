أغلقت بسببها التعليقات.. إطلالات جريئة لـ مريهان حسين (صور)

لايف ستايل

من وقت لآخر، اعتادت الفنانة مريهان حسين، على الظهور بإطلالات جريئة، قررت على إثرها غلق تعليقات متابعيها، ربما خشية من التعرض للهجوم من بعض متابعيها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز الإطلالات الجريئة التي ظهرت بها الفنانة مريهان حسين، وأغلقت بسببها التعليقات:

فستان ترتر قصير

كان آخر ظهور للفنانة مريهان عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت من خلاله بفستان قصير مطرز بالترتر، أشبه بفساتين «البيبي دول»، وجاء الفستان فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، واعتمدت «مريهان» على المكياج الصارخ، وأغلقت التعليقات على هذه الصور.

حافية القدمين

وفي جلسة تصوير أخرى، شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة لها، وظهرت من خلالها وهي مرتدية فستانا منقوشا قصيرا وهي جالسة على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: "برنسيسة من لاس روزاس"، وأغلقت التعليقات.

فستان أسود جريء

وقبل ذلك، نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة لها خلال احتفالها بالكريسماس.

وظهرت «مريهان»، وهي بجوار شجرة الكريسماس، وهي مرتدية فستانا أسود جريئا، مكشوفا من الصدر والساق كما أنه جاء دون أكتاف، وحرصت «مريهان» على غلق تعليقات متابعيها.

«برنص» في ختام الجونة

وفي ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة الماضية، نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة من صورها أثناء استعدادها لحفل الختام.

وظهرت «مريهان» في الصورة وهي مرتدية «برنص» وتجلس فوق السرير، وبجانبها فستان إطلالتها الأخيرة في حفل الختام، معلقة عليها: «ليلة أمس، قبل الانطلاق على السجادة الحمراء»، وقامت أيضًا بإغلاق التعليقات.